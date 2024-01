Hisense aposta nas novas TV ULED X para 2024

Para lá das novidades relativas às novas Laser TV , a Hisense deu a conhecer na CES outras apostas para o novo ano, nomeadamente as novas TV ULED X, um frigorífico inteligente e também uma máquina de lavar loiça. Tudo isto com o propósito claro de dar aos consumidores a melhor experiência possível.No capítulo das televisões a Hisense mostrou as. A primeira, nas palavras da marca, oferece funcionalidades de ponta, incluindo mais de 10.000 zonas de escurecimento local, assegurando um controlo preciso da luz e um contraste envolvente. Com os seus poderosos 5.000 nits de brilho máximo, a 98UX foi concebida para proporcionar camadas ricas e uma qualidade de imagem de topo, num enorme ecrã de 98 polegadas. Já a 110UX, galardoada com o CES Innovation Award, é um televisor Mini LED com um impressionante pico de brilho até 10.000 nits. Introduz um novo nível de precisão e desempenho de visualização ao incorporar mais de 40.000 zonas de retroiluminação num ecrã de 110 polegadas, elevando o contraste de forma mensurável. Quanto à TV 75UX, mede menos de 14 milímetros de profundidade, o que a torna no televisor Mini LED mais fino alguma vez produzido pela Hisense. O seu formato é uma novidade na indústria e uma afirmação arrojada que se alinha perfeitamente com as tendências domésticas contemporâneas. Para além de um perfil ultrafino, as 5.000 zonas de regulação da luminosidade proporcionam um contraste inigualável.As gamas de 2024 das séries ULED e ULED X da Hisense estarão disponíveis até ao final deste ano, com a U76N a chegar ao mercado antes do Euro 2024.Relativamente aos outros dois produtos, surgem englobados na ideia de futuro da Cozinha Inteligente, com o novo ProChef@Home. O frigorífico inteligente de 4 Portas com Zona VersaTemp foi concebido para simplificar as tarefas diárias, não só mantendo o controlo do inventário de alimentos, mas também fornecendo receitas selecionadas e ligando-se perfeitamente a outros dispositivos inteligentes. Uma das suas características de destaque é a gaveta VersaTemp, que permite a transição sem esforço de um frigorífico para um congelador suave. Já a máquina de lavar loiça inteligente com Autodose & AutoDry recebeu o prémio CES Innovation Award 2024. A dosagem automática de detergente líquido que permite aos utilizadores carregar a sua loiça, escolher um programa e ter o detergente utilizado automaticamente, na quantidade necessária, para uma limpeza cómoda e sem complicações.