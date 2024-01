Hisense apresentou apostas para 2024 no CES

A Hisense anunciou esta segunda-feira novos produtos e a sua visão para a marca, na CES 2024, a maior feira de tecnologia do mundo. David Gold, presidente da Hisense Americas, sublinhou no discurso de abertura o compromisso de continuar a "ultrapassar os limites da tecnologia de imagem", levando a empresa a "re-imaginar cenários em que os ecrãs são indispensáveis. Estamos a ir para além da tecnologia e a combinar as nossas soluções e conhecimentos em cenários quotidianos infinitos".

Com os produtos Hisense disponíveis, em mais de 160 países, apoiados por 66 empresas e escritórios em todo o mundo, 34 parques industriais e 25 centros de I&D, a empresa registou um crescimento extraordinário na última década e continua a utilizar tecnologias de ecrãs para apoiar as necessidades dos consumidores. O alcance da Hisense vai muito além da casa e em vários aspetos da vida quotidiana: entrando em escritórios, salas de aula, hospitais, estádios, veículos, tanto fisicamente como através de soluções imersivas de AR/VR.

David Gold resume o compromisso da Hisense durante a sua apresentação: "A Hisense não se limita a construir ecrãs, mas sim a criar cenários. O nosso compromisso é aproximar o mundo, integrando a tecnologia de imagem na vida quotidiana, oferecendo experiências que transcendem o ecrã e se tornam parte da história que estamos a viver."

Conceito inovador para melhorar o entretenimento em casa

A inovação nesta área foi delineada através de exemplos de cenários com uso de produtos específicos com ecrãs e de novas tecnologias, nomeadamente em torno da revolucionária tecnologia Laser TV, dos televisores topo de gama ULED e da combinação da plataforma inteligente ConnectLife da Hisense com o sistema operativo VIDAA TV.

A série ULED da Hisense responde às necessidades dos consumidores em termos de qualidade, desempenho e valor. A tecnologia Mini LED foi também integrada em toda a linha de televisores premium, transformando a forma como o entretenimento doméstico é definido ao permitir a versatilidade das soluções de entretenimento para as famílias. Outros produtos incluídos no stand são o novo 8K Sonic Screen Laser TV da Hisense, o Ultra Black Screen TV e a tecnologia laser TriChroma com a nova tecnologia Dynamic Light Steering.

Criar experiências que transcendem os limites dos ecrãs tradicionais

A amplitude do impacto que advém da inovação da tecnologia de imagem foi delineada por David Gold, com base em exemplos específicos de como a Hisense elevou os cenários quotidianos.

Isto inclui a forma como os ecrãs B2B da Hisense desempenham um papel fundamental em ambientes profissionais e educativos, numa altura em que o trabalho remoto e a conetividade global estão a redefinir a colaboração, permitindo uma comunicação sem esforço, quer seja presencial ou remota. No desporto e no entretenimento, os ecrãs LED, os videowalls e a sinalização digital em estádios aproximam ainda mais os entusiastas do desporto e os frequentadores de concertos, sem nunca perderem um momento. No domínio da medicina, o fornecimento de tecnologia de imagiologia precisa e avançada em máquinas de ultra-sons, até às imagens iluminadas em casa num ecrã de televisão, dá vida a este momento crucial. As possibilidades de interligação são infinitas.