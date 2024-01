Hisense ataca 2024 com inovações revolucionárias em Laser TV

A Hisense entra em 2024 com tudo e nestes primeiros dias do ano mostrou já muito daquilo com que espera conquistar ainda mais espaço no mercado internacional. Em especial nas televisões, com propostas cada vez mais arrojadas, apetrechadas e, também, com maiores dimensões.Em Las Vegas, na CES 2024, a maior feira de tecnologia do mundo, um dos maiores focos foram as Laser TV, com a introdução a nível global da primeira TV a laser 8K e a inovadora TV a laser TriChroma. A Laser 8K Sonic Screen ostenta o maior ecrã sónico do mundo com área de som de 3,4? e mais de 100.000 unidades de som. O som vem do ecrã, oferecendo uma experiência imersiva que rivaliza com a de um cinema profissional. Já a nova TV Laser Rollable da Hisense revoluciona a visualização em ecrãs grandes, ultrapassando os constrangimentos das instalações tradicionais. Ao enrolar e ocultar o ecrã Laser de rejeição de luz ambiente é possível ter uma experiência de visualização de elevado desempenho e a possibilidade de ocultar o ecrã quando não está a ser utilizado.Em comparação com o ecrã Rollable, também em exposição no stand da Hisense na CES está a Laser TV Ultra Slim 4K com Compact Laser Engine e Tecnologia de Ecrã Ultra Slim - o mais pequeno televisor 4K Laser da indústria. O ecrã ultrafino tem apenas 1,57 cm de profundidade e pesa 7,5 kg, permitindo uma integração subtil e perfeita num espaço habitacional sem comprometer a qualidade da imagem.A Hisense não só apresentou desenvolvimentos na qualidade de imagem e imersão no ecrã, como também redefiniu o que é possível para Laser TV em termos de gama dinâmica, luminosidade, contraste e profundidade visual. O primeiro Ultra Black Screen Laser TV do mundo contém tecnologia de filme micro-nano antirreflexo que melhora a eficiência da utilização da luz em 50% - proporcionando melhorias sem precedentes no brilho e no contraste do ecrã. Outra solução, para obter o brilho e contraste perfeitos, é o Dynamic Light Steering Laser TV da Hisense, que envolve a tecnologia Barco Bright, e que responde à procura dos consumidores por uma imagem de qualidade superior, independentemente da configuração - clara, escura ou intermédia.Na CES2024, a Hisense também apresenta a sua tecnologia de visualização de ponta para a indústria automóvel. O Automobile Laser Display simula uma experiência completa dentro do veículo utilizando tecnologia avançada de projeção laser e foi reconhecido com a designação de Innovation Award Honoree do CES 2024. O AR Heads-Up Display (HUD) da Hisense integra tecnologia holográfica e projeção TriChroma triple-Laser, transformando o para-brisas do veículo num centro de informação, proporcionando aos condutores vistas simultâneas de imagens virtuais e do ambiente real através de ecrãs multidirecionais de alta resolução, oferecendo uma transparência notável. O AR HUD também estende as suas capacidades ao exterior, incorporando equipamento de projeção de faróis para lembretes de segurança e simplificando o percurso ótico para um melhor desempenho do AR HUD.