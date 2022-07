Hisense reforça oferta com a nova TV U8HQ

Depois de ter anunciado o lançamento da TV ULED U7HQ , a Hisense reforçou a sua aposta, agora com o lançamento da TV U8HQ. Disponível em modelos de 65" e 55", esta gama conta com ecrãs mini-LED ULED 4K num elegante design em metal, surgindo equipada com um processador Quad Core MT9900 e um painel com um tempo de resposta de 8ms e uma resolução máxima UltraHD de 3840x2160. Com ângulos de visibilidade de 178º, apresentam uma frequência de resposta de 120Hz e contraste de 1200:1.Os modelos apresentados disponibilizam Full Array Local Dimming Pro (160 zonas no modelo de 65" e 112 zonas no de 55"), Dolby Vision Atmos e Imax Enhanced by DTS, entre outros argumentos de peso. Destaque para o Quantum Dot Color, uma tecnologia que permite otimizar cores para um cenário visual mais atraente, assim como para o modo Game Pro. Especialmente concebido para os adeptos de videojogos, este modo garante uma jogabilidade ultrasuave, reduzindo a latência e melhorando o nível de detalhe com ALLM (Auto Low Latency Mode). Com este modo de jogo, os utilizadores têm um input lag de <20ms para uma resposta mais célere até nas batalhas mais exigentes.A U8HQ series apresenta suporte para HDR10+. Com esta capacidade, consegue uma variação de brilho mais ampla e uma exibição da paleta de cores ainda mais abrangente. Desta forma, o utilizador tem acesso a imagens que vão de claros muito brilhantes a pretos ainda mais escuros, passando por uma miríade de cores mais vívidas – e tudo sem perder detalhes e com a garantia de máxima naturalidade.Os modelos U8HQ oferecem duas portas HDMI 2.1, que oferecem maior capacidade de transmissão de dados quando comparadas com as portas HDMI 2.0 – que também estão de resto presentes nestes televisores. Com o standard 2.1, o equipamento pode processar até 48 GBps – consegue assim processar conteúdo com resoluções de até 10K a 120 Hz.A U8HQ Series estará disponível por um preço de 1199€ (55") e 1.599€ (65") e, na compra de um destes equipamentos entre 4 e 31 de julho, o cliente tem acesso a 3 meses gratuitos de Sport TV - mais informações