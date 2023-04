HP apresenta oferta renovada voltada para o trabalho híbrido

EliteBook x360 1040 G10



Muito mudou nos últimos tempos na forma como se trabalha, com cada vez mais empresas a trabalharem em modo híbrido, entre regime presencial e teletrabalho. Essa transformação, muito impulsionada pela pandemia de Covid-19, obrigou as empresas a mudarem e também forçou as marcas de produtos informáticos a terem uma atenção adicional. A HP foi uma das que reforçou a sua aposta nesse campo, tendo nos últimos tempos preparado várias novidades, que esta semana foram apresentadas em Lisboa aos jornalista. Computação, acessórios e impressão foram os segmentos apresentados, com propostas para todos os gostos e necessidades.No que a computadores portáteis diz respeito, a HP apresentou o, um modelo com um PVP a partir de 1199€ que conta com várias novidades como a Experiência Multi-Câmaras, o Auto Camera Select, o HP Keystone Correction ou o inovador HP Be Right Back. Este modelo conta também com o Intelligent Hibernate, no qual o próprio computador 'aprende' os nossos hábitos para gerir melhor a energia e a necessidade de carga de bateria.Foi ainda mostrado o, um portátil de trabalho híbrido para os power users. Com um desempenho profissional num PC elegante, esta workstation é vocacionada para processos de trabalho em 3D, conta com um ecrã fabuloso com proporção 16:10 que lhe permite visualizar mais conteúdo na vertical. Com um PVP de 1699€, este portátil destaca-se pela leveza e pela autonomia da bateria até 12 horas e software de cancelamento de ruído baseado em Inteligência Artificial.Com um preço mais acessível, a HP lança também o, uma máquina profissional pensada para facilitar as reuniões virtuais e interativas graças à tecnologia HP Presence. Esta proposta está equipada com um processador Intel® Core™ de 13ª geração ou processador AMD Ryzen™ de próxima geração e conta com até 64GB de memória DDR5 ou 32GB LPDDR5. O Elitebook 800 G10 apresenta ainda argumentos de segurança e capacidades de gestão que beneficiam qualquer colaborador e a empresa onde ele trabalha.Ainda no mercado dos portáteis, a HP mostrou ainda o novo, um portátil que segundo as palavras da marca é o "melhor de dois mundos", com potência aliada ao design. "Leve, potente e duradouro", este modelo estará à venda por 1499€ e conta com um formato de 13,5" com proporção 3:2, oferecendo uma portabilidade de 13" com altura de 15". Com peso a rondar 1 kg, o equipamento é dotado de uma melhorada solução térmica de refrigeração. Promete uma autonomia avançada e é primeiro equipamento profissional que suporta a utilização em simultâneo de duas câmaras.Além dos portáteis, a HP deu ainda a conhecer as apostas no mercado do áudio, fazendo uso da parceria com a Poly. Os modelos lançados são o, que estará à venda por 370€, com a promessa de áudio premium e uma autonomia invejável. Ainda neste segmento, foram ainda apresentados os, pensados essencialmente para melhorar a experiência em reuniões. Concebidos com um design leve e confortável para ser usado por longos períodos, estão disponíveis com uma versão de Teams com um botão dedicado para acesso instantâneo.Foram ainda mostrados os novos Poly Voyager (), que estarão à venda por 377€ e 247€, respetivamente. O primeiro é concebido para extrema mobilidade e conta com o sistema de áudio da Poly, que proporciona uma experiência de imersão única, em colaboração e na música. Conta com controlo de chamadas e media com touch screen integrado na base de carga, e tecnologia de cancelamento de ruido no auscultador e no microfone são apenas algumas das funcionalidades destes auriculares. Já os Voyager 5200 UC são os chamados "road warriors". Com Bluetooth e um design comodo e discreto, oferece quatro microfones adaptativos e DSP patenteado. Pode também usado com o telefone ou PC com o uso do adaptador de áudio USB incluído.Noutro âmbito, a HP deu a conhecer o, uma estação de trabalho que promete revolucionar o trabalho em salas de reunião. Com uma qualidade de vídeo 4K, possui também avançadas funcionalidades de microfone e som. Com o uso de inteligência artificial, o software Poly Director assegura de forma automática a melhor dinâmica de captura de vídeo numa reunião. As imagens de grupo, o zoom a um orador, ou o seguimento do mesmo estão a segundos de distância.Foi ainda lançado o teclado, à venda por 120€, que apresenta como grandes novidades a possibilidade de acesso a três dispositivos – dois por Bluetooth e um através de dongle USB-A de 2,4 GHz -, que podem ser alternados usando apenas um botão. Com uma experiência de digitação consistentemente confortável e silenciosa com teclas mais altas, aufere de sensores inteligentes personalizáveis que ajudam a ajustar as teclas retroiluminadas com base nas condições de iluminação da sala. Para completar a oferta, a HP mostrou ainda o, um rato que promete liberdade total e que conta com uma autonomia de até 90 dias. À venda por 70€, este rato tem compatibilidade com vários sistemas operativos, sendo possível emparelhar rapidamente com quase tudo, com a facilidade de alternar rapidamente entre até 3 dispositivos guardados.Para transportar tudo isto, a HP mostrou ainda a, uma mochila com capacidade para 30 litros, onde poderá levar praticamente tudo o que é necessário sem grandes problemas. Estará à venda por 39€.Marca com presença forte presença no mercado das impressoras, a HP lançou ainda várias novas apostas e reforçou a sua oferta com o lançamento da nova HP. À venda por 3900€, esta nova impressora oferece a capacidade necessária para gerir todos os fluxos de trabalho de uma empresa e copiar, digitalizar e imprimir documentos de todos os tamanhos, com velocidades de impressão líderes do setor até 70 ppm. É mais sustentável, com um menor consumo energético e certificações Energy Star, Blue Angel e EPEAT Gold. Num patamar mais baixo, a um preço mais acessível (459€), surge ainda a, uma impressora que promete máxima produtividade a uma velocidade invejável. Concebida para um grupo de trabalho até 10 utilizadores, esta impressora multifuncional imprime 33 ppm em A4 com a tradicional qualidade HP e permite uma gestão integrada através da interface HP Web JetAdmin e pode ser controlada através da HP Smart App. Inclui de origem a solução de segurança HP Wolf Pro Security e permite a impressão autenticada por pin.