HP Elitebook x360 1040: 2 em 1 com muito para oferecer

Visto de vários ângulos



Fino, muito elegante e bastante leve

O mercado dos portáteis definitivamente já não é o que era. As novidades são muitas e, ano após ano, as marcas esforçam-se para colocar à disposição dos seus clientes produtos mais apetrechados, capazes de lhes dar uma melhor experiência, mas também para continuar a par com a concorrência. Um dos segmentos que maior atenção tem tido nos últimos tempos é o dos 2 em 1, portáteis capazes de render em ambiente profissional e pessoal. Por um lado é um portátil; por outro pode ser um tablet. Basta escolher.Se é interessante? É. Se é totalmente necessário... depende. Essencialmente depende da carteira. Mas que o modelo que testámos, o HP Elitebook x360 1040, é uma grande máquina... disso não temos dúvidas!Comecemos pelo começo. Que é como quem diz pelo design. E aí, sabendo que gostos não se discutem, entendemos que se trata de um equipamento com um design muito apelativo, com um visual discreto e capaz de passar bem em todos os cenários, sem parecer demasiado profissional ou demasiado informal. O ecrã, com 14 polegadas, não é dos maiores do mercado, mas apresenta uma qualidade de assinalar e o 'touch' funciona na perfeição. Por vezes, quando o manuseamos, podemos ter alguns 'deslizes', o que por outro lado confirma a eficácia do sensor colocado no ecrã.Por falar em eficácia, ao longo do nosso teste fomos testando os limites do processor Intel Core i7 (1355U de 1.70GHz) e a resposta foi sempre bastante positiva. Para isso ajudou, claro, também a memória RAM, que no nosso caso se apresentava com 32,0 GB. Jogámos. Trabalhámos. Vimos filmes. E conseguimos sempre tirar o máximo partido dos recursos deste portátil, sem nunca ter qualquer problema de desempenho. Isto é... nunca ficamos 'bloqueados'. Munido de uma placa Inter Iris Xe Graphics, este portátil não é o supra-sumo para o gaming, mas até que se aguenta bastante bem.No capítulo do gaming, mas também no entretenimento em geral, de destacar a qualidade do som deste modelo, que por conta do trabalho em colaboração com a Band & Olufsen dá desde logo a certeza de um nível superior. Este modelo não é exceção, dando-nos uma qualidade bastante acima da média. Ainda assim, como não há bela sem senão, as colunas estão estranhamente colocadas na parte inferior do equipamento, o que faz com que, por vezes tenhamos a qualidade sonora algo 'abafada'. Algo a rever no futuro, diríamos...Esse será eventualmente o ponto menos positivo que encontrámos, porque tudo o resto mostra-nos que esta é uma aposta segura para quem procura um modelo destas características. Até o peso é interessante, já que este portátil apenas pesa pouco mais de 1300 gramas e, ao ter apenas 14 polegadas, também não é muito volumoso. Isso, ainda assim, não impede que venha bem apetrechado no que a entradas diz respeito: conta duas portas USB-A, duas portas USB-C, um leitor SC, uma porta HDMI e ainda uma ranhura para inserir um cartão SIM.Outro dado a realçar é também a câmara frontal integrada, algo praticamente imprescindível numa era em que as reuniões à distância são quase obrigatórias. Tem uma qualidade interessante (5MP) e conta ainda com ajuste da retroiluminação e da luminosidade, mais HP Auto Frame. Do ponto de vista profissional, agradou-nos bastante também o teclado deste portátil, tanto pelo conforto de escrita como também pela 'pinta', já que todo o teclado é retroiluminado.A fechar, um olhar para a autonomia, que não nos pareceu nada má, já que nos permitiu trabalhar de forma contínua por cerca de seis horas e nos permitiu, por exemplo, fazer uma viagem transatlântica praticamente sem ter de tocar no carregador. A bateria, refira-se, é interna, com 3 células de iões de lítio, 51 Wh. Nota também para o carregamento rápido, que leva a bateria dos 0 aos 100% em pouco mais de 1:30 horas.Note-se que o HP Elitebook x360 1040 está disponível em 8 versões, que variam tanto no processador (que pode ser i5 ou i7), na memória RAM (16 GB LPDDR5 ou 32 GB LPDDR5) ou memória interna (1 TB SSD ou 512 GB SSD). Os preços começam em torno dos 1500 euros e podem chegar aos 2100€.