HP Neverstop Laser promete acabar com o stress e as complicações

A HP anunciou recentemente a disponibilidade no mercado da HP Neverstop Laser, uma nova impressora laser que promete reduzir complicações, stress e interrupções. Três promessas suportadas pelo facto de estar munida com substituição de toner mais simples e um custo inferior a um cêntimo por página, algo que a torna ao mesmo tempo numa opção económica mas também de durabilidade.





- Mais toner de origem com capacidade para imprimir até 5.000 páginas- Custo do toner original mais baixo na sua classe. Menos de 1 cêntimo por página- Poupança a cada reenchimento- Em rede e em plataformas móveis graças à HP Smart App- Com certificação de poupança de energia e mais sustentável (fabricada com mais de 25% de plásticos reciclados. O kit de reenchimento é produzido com 75% de plástico reciclado)Os modelos HP Neverstop vão estar disponíveis em Portugal a partir de maio 2020. A Laser 1001nw vai ter um PVP recomendado de 269,99€. A HP Neverstop Laser 1201n estará disponível por 289.99€ e a HP Neverstop Laser 1202nw por 299.99€.