Huawei apresenta nova 9 a pensar nos mais jovens

A Huawei apresentou esta quinta-feira o Huawei nova 9, um smartphone desenhado e pensado para a geração mais jovem, que incorpora características inovadoras, incluindo um poderoso sistema de câmaras, novas funcionalidades de videografia e elementos de design de vanguarda. O novo Huawei nova 9, que marca a entrada de uma terceira categoria de flagships que se junta às já conhecidas Huawei Mate Series e Huawei P Series, chega às lojas portuguesas a 12 de Novembro. A campanha de pré-compra arranca a 22 de Outubro e termina a 11 de Novembro, período no qual, na compra de um smartphone Huawei nova 9, a marca oferece uns auriculares Freebuds 4, acesso gratuito à Huawei Música durante 3 meses e 50GB de Cloud por um período de 3 meses.





Graças ao poderoso sistema de câmaras e novas funcionalidade de videografia, o mais recente smartphone da Huawei promete despertar novas inspirações aos utilizadores. Pela primeira vez, incorporada na Huawei nova Series, o Huawei nova 9 estreia-se com um sistema de câmaras, que inclui um conjunto de filtros de cor RYYB (CFA) e o XD Fusion Engine. A solução integrada de software-hardware da câmara permite aos utilizadores captar imagens e vídeos impressionantes, mesmo em situações de fraca luminosidade, com o mínimo esforço.Com um ecrã curvo com ocres originais de 120Hz, um poderoso processador, e uma bateria com suporte Huawei SuperCharge1 de 66W, o Huawei nova 9 garante uma experiência ainda mais fluída para os utilizadores, enquanto que as capacidades de colaboração inteligentes, como o Device +, facilitam a sinergia entre o smartphone e outros produtos Huawei."Com o lançamento do Huawei nova 9, a Huawei mostra que está empenhada em proporcionar uma excelente experiência de fotografia aos seus utilizadores", disse Kevin Ho, COO do Huawei Consumer Business Group. "A Huawei nova Series, concebida para conectar a Huawei a uma geração mais jovem de consumidores, apresenta assim um smartphone com características que respondem às necessidades excecionais dos mais jovens. Através das mais recentes atualizações de hardware e integração do sistema operativo, o Huawei nova 9 introduz uma diversidade de novas funcionalidades, incluindo gravação de vídeo 4K, Gravação Contínua com as câmaras traseira e frontal e Obturador Remoto, que garantem aos utilizadores ainda mais formas para criarem vídeos envolventes".O Huawei nova 9 dispõe de um poderoso sistema de câmaras Ultra Vision2 de 50MP. Quer esteja a captar fotografias noturnas, panoramas, retratos ou grandes planos, o Huawei nova 9 permite contar uma história com imagens de alta qualidade e nitidez quase a nível profissional.O sistema de câmara traseira apresenta uma lente Ultra Vision de 50MP, uma lente ultra grande angular de 8MP, uma lente macro3 e uma lente de profundidade. Inclui ainda um sensor de 1/1,56 polegadas e um RYYB CFA com alta sensibilidade à luz, recolhendo 40% mais luminosidade em comparação com um sensor RGGB padrão4. Estas funcionalidades permitem aos utilizadores captar fotografias e vídeos excecionais mesmo em condições de pouca luminosidade, assegurando que as partes brilhantes da imagem não são sobre-expostas enquanto as áreas escuras são claras e repletas de detalhes.Assim que o hardware da câmara capta uma imagem, o XD Fusion Engine começa a funcionar, utilizando técnicas sofisticadas de fotografia computacional para melhorar os detalhes e a qualidade da imagem.A forma como se consome conteúdos está a mudar. Atualmente, muitos preferem comunicar através de vídeo, quer se trate de vídeos curtos, videochamadas, memes ou vlogs. Com o vlogging em ascensão, impulsionado em grande parte pelas tendências das redes sociais, o Huawei nova 9 é o smartphone perfeito para se conseguir os melhores conteúdos pois está repleto de características inovadoras que facilitam aos utilizadores.Para que a experiência de vlogging seja de qualidade, o Huawei nova 9 dispõe de uma câmara frontal de alta resolução de 32MP. Tal como a câmara traseira, também suporta a captura de vídeo 4K e a estabilização de vídeo AIS (AI Image Stabilisation), proporcionando aos utilizadores a captura de imagens de alta definição de si próprios enquanto interagem com a câmara, bem como com qualquer evento emocionante que aconteça ao seu redor.Graças à funcionalidade de Gravação Contínua com as câmaras traseira e frontal, os utilizadores podem também alternar entre as duas câmaras, permitindo-lhes captar, fluidamente, a sua história dentro de um único ficheiro de vídeo. A gravação de vídeo com recurso a dupla visão permite aos utilizadores mostrar a sua reação ao vivo, recorrendo, simultaneamente, às câmaras dianteiras e traseiras sem necessidade de edição.Com a aplicação Petal Clip, uma novidade do EMUI 12, os utilizadores podem facilmente escolher entre uma variedade de modelos e temas de vídeo antes de publicarem os seus vlogs ou outros vídeos nas redes sociais. Além disso, os complicados processos de edição têm sido simplificados graças à Pesquisa de Vídeo e à Criação de Vídeo em Um Clique. Basta introduzir-se uma palavra-chave para as imagens ou vídeos que se está a tentar encontrar na Galeria e o dispositivo identifica qualquer suporte relevante. Depois é só clicar em "Editar" uma vez para criar, rapidamente, conteúdos de alta qualidade.Para facilitar fotografias e vídeos de grupo, o Huawei nova 9 também suporta o Obturador Remoto5, permitindo configurar o smartphone num tripé e captar uma fotografia perfeita de grupo com os amigos com apoio de um ralógio da Huawei.O Huawei nova 9 está incorporado com um incrível ecrã curvo com cores originais de 6,57 polegadas e 120Hz com uma superfície estreita que flui como uma cascata, minimizando ambos os lados das molduras para uma visualização mais imersiva. O novo smartphone da Huawei pode exibir 1,07 mil milhões de cores, apresentando uma taxa de atualização até 120Hz6 e uma taxa de amostragem por toque de 300Hz para uma melhor capacidade de resposta. Combinado com suporte completo de cor DCI-P3, o visor assegura experiências de visualização espetaculares com visuais suaves, cores vivas e detalhes incríveis.O design do Huawei nova 9 também impressiona, com apenas 7,77mm de espessura e um peso de 175g7. O novo modelo azul com aspecto mate rugoso na capa traseira, que é criado com um processo totalmente novo que acrescenta uma textura única ao chassis, destaca o módulo da câmara conferindo-lhe um maior ênfase visual.Os jogos móveis são outro enorme fenómeno global, com cada vez mais utilizadores a desfrutar deste formato. O Huawei nova 9 alimentado pela plataforma Snapdragon 778G 4G da Qualcomm utiliza a própria tecnologia de Inteligência Artificial (AI) da Huawei para definir, de forma inteligente, tarefas prioritárias e otimizar o desempenho do dispositivo para uma incrível experiência de jogo.O poderoso processador é complementado por um sistema de refrigeração igualmente potente, que combina VC Liquid Cooling e grafeno para uma rápida e eficiente dissipação de calor. Isto significa que o dispositivo pode funcionar em pleno enquanto permanece frio ao toque – mesmo após várias horas de jogos ou vídeos em streaming.O Huawei nova 9 conta com o sistema operativo da Huawei o EMUI 12. O EMUI 12 introduz um conjunto de novos recursos, design de interface de utilizador (IU), efeitos de animação, controlador de dispositivo integrado e outras funcionalidades que garantem uma experiência aprimorada para os utilizadores. Este é o primeiro smartphone da marca a chegar com a mais recente versão a Portugal.Além disso, o Huawei nova 9 também suporta a nova tecnologia Touch Turbo, que eleva os jogos móveis a um novo patamar, uma vez que permite controlos mais precisos e reativos.Com uma bateria de 4300mAh8, o Huawei nova 9 é ideal para jogar ou simplesmente passar o dia nas redes sociais. Além disso, o novo smartphone Huawei nova 9, suporta o Huawei SuperCharge de 66W para um carregamento ultra rápido.Controlar vários dispositivos ao mesmo tempo nunca foi tão fácil, graças à funcionalidade Device+ incorporada no Huawei nova 9. O separador Device+ no Painel de Controlo permite aos utilizadores controlar ou configurar, facilmente, a colaboração de múltiplos dispositivos, tais como o Huawei Watch, FreeBuds, MatePad e MateBook9.Com a funcionalidade de Distribuição de Arquivos (Distributed File System), o Huawei nova 9 pode também funcionar como unidade de armazenamento externo sem fios para o PC10 , o que significa que pode aceder aos ficheiros que deseja sem qualquer esforço nem cabos. Assim quando os utilizadores estão a elaborar um e-mail no portátil, conseguem adicionar ficheiros diretamente do smartphone como anexo ou de uma imagem que gostam enquanto navegam na Internet, pois o seu smartphone irá aparecer no Matebook como se de um disco externo se tratasse.Qualquer que seja a tarefa, o novo smartphone Huawei nova 9, promete inspirar os mais jovens a tirar o melhor partido do seu dia-a-dia.: 128GB: 549,99€: 12 Novembro de 2021: de 22 de Outubro a 11 de Novembro oferta de Huawei Freebuds 4 (PVPR: 169,99€), 3 meses de Música e 50GB de Cloud por 3 meses.