Huawei apresenta novíssimo MateBook D 16 2024

Para lá do lançamento dos novos FreeClip , a Huawei apresentou esta terça-feira o MateBook D 16 2024, um portátil que a marca chinesa apresenta como o dispositivo de produtividade ideal para Smart Office. Primeiro primeiro computador portátil do mundo a obter a certificação de capacidade de sinal Wi-Fi da SGS com uma pontuação de cinco estrelas, o MateBook D 16 2024 conta com um grande ecrã de 16 polegadas, é agora mais leve e ainda mais eficaz. Equipado com um processador Intel Core i9 de 12ª Geração, com a tecnologia Dual Shark Fin Fan e com uma bateria de 70 Wh, é a escolha ideal tanto para aqueles que trabalham num escritório como para aqueles que estudam.À venda desde 799,90€, com oferta de lançamento de uns Huawei FreeBuds 5i, o MateBook D 16 2024 tem um acabamento premium e elegante, em cinzento, o apresentando um corpo metálico com apenas 17mm de espessura e um peso de apenas 1,68 kg, o que o torna consideravelmente mais fácil de transportar. Relativamente ao teclado (espanhol), o portátil possui um mecanismo key travel de apenas 1,5mm de altura e um oferece um clique suave. Por sua vez, o novo teclado numérico permite aos utilizadores trabalhar com gráficos, dados e documentos de forma mais eficiente, enquanto as teclas de atalho permitem o acesso direto a funções frequentemente utilizadas para uma maior produtividade.Em termos de autonomia, o MateBook D 16 apresenta uma bateria com até 70 Wh de capacidade.