Huawei apresenta o MateBook X Pro de olho na performance

A Huawei apresentou no início do mês a sua mais recente aposta nos computadores portáteis, com o lançamento do novíssimo MateBook X Pro, um modelo que se destaca pela sua performance superior e também pela leveza, com cerca de 1200 gramas.Com um ecrã Huawei Real Colour FullView de 14,2 polegadas com certificação TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0, que suporta uma consistência de cor universal, o MateBook X Pro apresenta um corpo metálico de acabamento aveludado, que substitui as ligas de alumínio brilhantes, frequentemente encontradas no design de portáteis. O dispositivo é lançado numa tonalidade premium e elegante, em azul.Além do seu desempenho superior, o MateBook X Pro conta com Huawei Free Touch com feedback Haptic – o melhor touchpad de sempre introduzido num MateBook – e sistema de som melhorado, através da tecnologia Huawei Sound, que consiste em seis altifalantes e configuração de frequência dividida. Além disso, o Huawei MateBook X Pro possui uma câmara HD na moldura superior, com a nova funcionalidade de Câmara AI, que suporta a troca livre do background, a melhoria do hardware e modos como o Follow Cam e Eye Contact.À venda em Portugal a partir de 15 de setembro, o MateBook X Pro estará disponível com um preço recomendado de 2199,00€, havendo uma campanha especial de lançamento com a oferta de uns Huawei FreeBuds Lipstick.