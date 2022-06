Huawei apresenta várias novidades em Berlim

De uma vez só, a Huawei apresentou esta quarta-feira várias novidades, com especial destaque para o anúncio dos novos Matebook 16s, Matebook D 16, FreeBuds Pro 2 e MateView SE.Começando pelos, segundo a marca oferece, uma experiência áudio premium aos utilizadores, isto num produto com "um design elegante que em conjunto com a inovadora tecnologia que caracteriza os auriculares TWS da Huawei, proporciona um som realista e fora de série". Desenvolvidos em parceria com a Devialet, os FreeBuds Pro 2 contam com um sistema único "Ultra-hearing True Sound Dual Driver" que coordena, inteligentemente, dois drivers, assegurando que estes trabalham em perfeita sintonia para criar um desempenho de áudio excelente. Têm data de lançamento em Portugal a 15 de julho, com preço de venda recomendado de 219.99 euros.Passando agora aos MateBook's, o mais caro é o, que começará a sua venda a 12 de julho com preços que vão dos 1.699€ (Intel 12gen i9 H-series/16+1TB/Touch/EVO) aos 1.899€ (Intel 12gen i7 H-series/16+1TB/Touch/EVO). Trata-se de dois portáteis leves (1,99 quilos), com a promessa de um desempenho elevadíssimo (mercê da utilização do processador Intel Core de 12ª geração) e um ecrã FullView de 16 polegadas - com uma resolução de 2520 x 1680 com uma gama de cores 100% sRGB, relação de contraste 1500:1, 189 PPI e um brilho máximo de 300nits.Quanto ao, com início de comercialização a 18 de julho, estará à venda em dois preços - 1,299€ (Matebook D16 Intel 12gen I7/16/512) e 979€ (Matebook D16 Intel 12gen I5/16/512) - e conta também com um ecrã de 16 polegadas FullView. Em termos de processador, conta com um Intel Core H-Series de 12ª geração, e vem 'embalado' num corpo metálico leve, que lhe permite pesar apenas 1,7kg.A fechar, o. Deve chegar a Portugal em agosto, ainda em data a confirmar, e estará à venda entre 189 e 209 euros. Trata-se de um monitor com proteção ocular, que surge agora com cores mais vivas, prometendo proporcionar uma experiência ainda mais imersiva e profissional aos utilizadores. Com 23,8 polegadas, obteve as certificações de baixa luz azul e sem cintilação da TÜV Rheinland, bem como a certificação SGS Low Visual Fatigue, e oferece um desempenho e uma qualidade de ecrã superiores – não só suporta uma resolução de ecrã 1920 x 1080 Full HD, como também suporta 90% da gama de cores P3 e cobre 100% da gama de cores sRGB.