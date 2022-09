Huawei Band 7: leve e confortável para estar sempre ligado

Além dos smartwatches, que estão claramente a ganhar espaço no mercado pela sua qualidade cada vez mais convincente, a Huawei não esquece também aqueles que são fãs das chamadas pulseiras inteligentes. A mais recente lançada no mercado é a Band 7, uma pulseira bastante leve, com muitos recursos de interesse e que conta com um preço de venda recomendado de 69,99€.Com apenas 16 gramas - sem bracelete -, praticamente não se sente no pulso, a Band 7 está disponível em quatro cores (cinzento-escuro, dourado, verde e vermelho). No nosso utilizámos o modelo vermelho, que não sendo o mais sóbrio, também não se destacava em demasia no nosso pulso para o uso diário.Com um ecrã ligeiramente maior - AMOLED -, a Band 7 consegue, ainda assim ter uma banda mais pequena e mais leve, o que se sente no pulso pelo conforto no uso do dia a dia. Em termos de comodidade há que também destacar a bateria, que nos pareceu com uma autonomia bastante interessante - durará cerca de 10 dias com uso regular.Outro dado bastante promissor e positivo é a enorme panóplia de mostradores que temos à nossa disposição, que torna o uso desta pulseira inteligente como algo que nunca se torna 'aborrecido'. O único ponto negativo é que muitas delas são pagas, o que poderá afastar alguns dos interessados.Com resistência à água até 50 metros, a Band 7 permite o registo de até 96 modos de treino, incluindo corrida, ciclismo, natação ou, por exemplo, ioga. A Band 7 conta igualmente com o novíssimo algoritmo TruSport, que indica a estimativa de capacidade de corrida, VO2Max, tempo de recuperação e ainda os efeitos do treino.Sendo uma pulseira inteligente, o lifestyle e a saúde são algo no qual a Huawei aplicou muito empenho. Por isso, nesta Band 7 temos um sistema de monitorização de Sp02, de frequência cardíaca e ainda do sono. Tudo isto fazendo uso da tecnologia TruSeen 4.0, que se tem revelado bastante fiável no rastreamento e análise dos dados do nosso corpo. No capítulo do sono, este algoritmo faz igualmente uma análise dos estados do nosso repouco, o que é bastante importante para perceber se estamos efetivamente a descansar ou não.Como seria de esperar, a Band 7 permite a conexão à aplicação da Huawei, o Health, no qual podemos personalizar alguns dos pormenores da nossa pulseira e também analisar os dados de treino, sono, recuperação, etc.