Huawei Band 8 já está disponível no mercado nacional

Para lá da cada vez maior oferta de smartwatches, a Huawei apresentou recentemente mais uma banda inteligente. No caso trata-se da Band 8, um modelo acabado de chegar ao mercado nacional que apresenta desenvolvimentos significativos em comparação com a geração anterior. O design mais fino e leve - 8,99 mm de espessura e 14g de peso -, a monitorização de saúde e as funcionalidades de fitness versáteis são algumas das características que distinguem este dispositivo.Equipada com um grande ecrã a cores AMOLED de 1,47 polegadas, uma resolução de 194 x 368 pixéis e uma relação ecrã-corpo de até 65% para uma melhor experiência visual, a Band 8 surge com uma moldura ultra fina e o ecrã de vidro curvo 2,5D de alta qualidade, com uma placa de cobertura de vidro CG curvo, permitem um campo de visão maior e oferecem uma experiência visual dinâmica. Disponível em três estilos - Midnight Black, Sakura Pink e Emerald Green -, esta banda inteligente conta ainda com mais de 10 mil mostradores de relógio, disponíveis através do Huawei Themes, permitindo tornar cada dia único.Em termos de capacidades, os parâmetros de saúde e bem-estar são a maior aposta, com uma gama de funcionalidades que ajudam os utilizadores a cumprir ou mesmo superar os seus objetivos de saúde e fitness. Através de uma atualização nos sensores avançados Huawei TruSeen 5.0 e Huawei TruSleep 3.0, a banda inteligente promete melhorias significativas face à geração anterior. Permite a monitorização do ritmo cardíaco, nível de oxigénio no sangue, sono, stress e ciclo menstrual, tornando-se na banda inteligente mais completa e profissional para a gestão de saúde e bem-estar.Em termos de treino, possui 100 modos, incluindo corrida, ciclismo e natação, tendo também agora novas modalidades, como futebol, basquetebol, ténis e desportos eletrónicos para uma experiência mais completa. O novo dispositivo recorre ao algoritmo Huawei TruSport, que permite aos utilizadores recolher dados de corrida abrangentes e profissionais, incluindo velocidade, frequência cardíaca e distância de corrida, além de avaliar a intensidade de treino aeróbico e anaeróbico, tempo de recuperação e o índice de capacidade de corrida (RAI).Em termos de autonomia, este dispositivo promete até 14 dias de autonomia de bateria e suporta carregamento rápido, sendo capaz de carregar o suficiente para dois dias de utilização em cinco minutos e carregar totalmente em apenas 45 minutos.Disponível no mercado nacional desde 16 de junho, a Band 8 tem um preço de venda recomendado de 69,99 €.