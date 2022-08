Huawei FreeBuds Pro 2: som elevado a um nível superior

Ponto prévio: não somos especialistas em questões relacionadas com o som, nem tão pouco na mais variada gama de gadgets que tem surgido ultimamente. Mas sendo utilizadores regulares desse tipo de produtos, poderemos através destas linhas trazer uma visão de consumidor, de utilizador regular, mais do que a de um especialista. O que, para todos os efeitos, eventualmente acabará por ter o mesmo efeito em quem nos lê. E é nessa condição que vamos apresentar e analisar, de forma breve, os novos FreeBuds Pro 2 da Huawei.Já tínhamos testado o modelo anterior e é por aí que temos de começar, porque a diferença entre o 1 e o 2 é praticamente como a noite para o dia. O modelo 1 estava bem conseguido, mas tinha alguns pontos a corrigir, nomeadamente o som em geral, que nos parecia algo baixo e com uma qualidade não tão elevada.O grande avanço para estes FreeBuds Pro 2 é mesmo nisso, na qualidade e 'isolamento' do som, mercê de um melhorado sistema de cancelamento ativo de ruído dinâmico, que nos coloca literalmente fechados na 'bolha' do som que estamos a ouvir. Outro avanço significativo é que este mesmo sistema está mais inteligente do que nunca, apresentando a capacidade para se moldar e trocar de 'setup' conforme o ambiente em que nos encontramos. Um dos casos mais evidentes é no uso em transportes públicos, nomeadamente no metro ou em aviões, onde conseguimos estar focados na nossa música sem termos qualquer ruído exterior.Contam igualmente com speakers duplos 'True Sound', que nos passam o som de forma autêntica. São os benefícios do trabalho de parceria entre a Huawei e a Devialet, que garante um resultado de elevada satisfação até mesmo para os utilizadores mais exigentes. Os FreeBuds Pro 2 têm ainda um incremento de qualidade no momento das chamadas, mercê da incorporação de três microfones e um sensor ósseo de cancelamento de ruído.Em termos de conforto, ainda que os anteriores não estivessem maus, a verdade é que também os FreeBuds Pro 2 representam um salto importante, já que a forma como se adaptam à nossa orelha acaba por tornar toda a utilização bem mais fácil e acessível. Estão mais pesados em comparação com o modelo 1, tanto nos auriculares em si como também na caixa de armazenamento e carregamento. A caixa, refira-se, é igualmente algo mais volumosa e não tanto elegante para se transportar. Mas é o preço a pagar por termos na nossa posse uns auriculares que são, definitivamente, um modelo topo de gama.Por fim, de notar que estes FreeBuds Pro 2 permitem a ligação em simultâneo a dois dispositivos, podendo mudar automaticamente entre ambos, algo que torna a sua utilização mais fácil e conveniente. Esta dupla ligação é possível com sistemas inteligentes Android, iOS e Windows.Disponíveis em 3 cores – azul, cinzento e branco -, os FreedBuds Pro 2 já estão à venda no nosso país por um preço recomendado de 219,99€.