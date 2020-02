Huawei Mate30 Pro chega às lojas portuguesas esta semana

Chega esta sexta-feira às lojas portuguesas o Huawei Mate30 Pro, um modelo que se destaca por muitas novidades, entre as quais se enaltece uma câmara fora de série e um design estético melhorado. Inicialmente à venda na loja Huawei Experience Store, situada no Centro Comercial Colombo (Lisboa), este modelo da marca chinesa chega agora às restantes lojas e com uma campanha de lançamento especial, com a oferta do tablet Huawei MediaPad M610 para todas as compras feitas entre os dias 13 de fevereiro e 12 de março.





Com um chipset Kirin 990 SoC., o Huawei Mate30 Pro promete um desempenho elevado, ao nível da qualidade das fotos e vídeos (um clássico dos produtos da marca chinesa), mercê de um sistema de quatro câmaras, no qual se inclui uma SuperSensing de 40MP, uma Cine de 40MP, uma telefoto de 8MP e ainda uma outra câmara com deteção de profundidade 3D.Para lá do processador e da câmara de topo, este modelo disponibiliza ainda uma bateria de 4500mAh e ainda um visual voltado para o futuro, graças ao seu design estreito e mais fino em comparação com modelos anteriores na parte frontal, com um ecrã Huawei Horizon OLED curvo que permite maximizar área de visualização e o efeito cascata. Já a parte traseira conta com design diferenciado, que incorpora um anel mecânico em forma de 'halo' que envolve o sistema de quatro câmaras.