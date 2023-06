Huawei nova 11 Pro chega com design premium e exclusivo

Já está à venda no mercado nacional o mais recente smartphone da Huawei. Trata-se do Huawei nova 11 Pro, um modelo que se apresenta como a referência da marca para retratos e que se distingue pelo seu design único e premium. Assente no legado da série nova, o dispositivo estreia as funcionalidades Retrato XD e a recém-atualizada fotografia Huawei Multi-Vision para captar retratos excecionais. O design Super Star Orbit Ring integra na perfeição a estética das lentes, a textura delicada confere um toque suave e o ecrã Kunlun Glass oferece a máxima fiabilidade e resistência. Destaca-se ainda o carregamento rápido SuperCharge Turbo.Disponível por 699,99 €, o Huawei nova 11 Pro apresenta um ecrã curvo OLED de 6,78 polegadas, com um ângulo de curvatura dourado de 66°, que graças ao Kunlun Glass personalizado, que se caracteriza por uma resistência a quedas dez vezes superior à do nova 10 Pro. A série nova 11 é ainda a primeira a lançar o Display Turbo, que utiliza as tecnologias de ecrã dinâmico HDR photo high, escurecimento PWM de 1440 Hz e melhoria da sincronização táctil para maximizar o desempenho do ecrã.A nova série 11 atualizou várias tecnologias de imagem para proporcionar uma experiência superior de captura de retratos, adequada a todos os tipos de fotografia, sejam grandes planos ou fotografias de grupo. Adota, pela primeira vez, o Retrato XD para realçar todos os pormenores dos retratos. Com esta tecnologia, a marca garante ser possível captar e apresentar detalhes mais minuciosos e cores mais autênticas, mesmo em ambientes com pouca luz, para que a textura e o tom natural da pele sejam mantidos. Adicionalmente, a tecnologia inteligente para melhorar a luz e a sombra ajuda a apresentar uma maquilhagem autêntica, mais limpa e requintada.O nova 11 Pro tira também partido da fotografia Huawei Multi-Vision atualizada, com câmara dupla de retrato ultra de 60 MP, ângulo ultra-amplo de 100 graus, fundo de 1/2,61 polegadas, qualidade de imagem 4K3, e uma resolução e sensibilidade à luz que se destacam. A câmara frontal de 8 MP para retratos de grande plano suporta zoom ótico 2x e zoom digital de até 5x, incluindo fotografia de grupo de 0,7x, selfie HD de 1x, retrato texturizado de 2x e experiência de grande plano de maquilhagem de 5x, para captar a beleza a várias distâncias. De resto, o nova 11 Pro possui uma Câmara Ultra Vision de 50 MP, com uma unidade de imagem RYYB Ultra Vision de 50 MP e uma Câmara Macro Ultra-Wide de 8 MP. Dispõe também do sensor de focagem a laser que suporta focagem automática, para ajudar a captar rapidamente o objeto. O conjunto de filtros de cor RYYB amplifica a quantidade de luz que entra na câmara em 40%, comparativamente ao conjunto RGGB, o que aumenta a nitidez e os detalhes das imagens captadas no escuro. O mais recente sistema de recolha do espectro ambiental assegura que todas as cores têm um aspeto vívido e são restauradas com precisão, graças ao sensor de temperatura de cor de dez canais.Em termos de desempenho, Huawei nova 11 Pro conta com o nova Game Engine, que fez otimizações em toda a programação de recursos do SoC para uma melhor experiência de jogo. Surge equipado com um sistema de arrefecimento de última geração patenteado pela Huawei, que consiste em grafeno de condutividade térmica ultra-alta, para melhorar a capacidade de dissipação de calor em 7% em comparação com a geração anterior – aspeto essencial para que o utilizador consiga jogar sem percalços. O dispositivo conta ainda com algoritmos de previsão inteligentes, de forma a aumentar a duração da bateria durante o jogo em 10%, reduzir a latência dos jogos em 5% e diminuir a temperatura de todo o dispositivo em 1°C, em comparação com o nova 10 Pro. Em relação à bateria, note-se que a mesma suporta o Huawei 100 W SuperCharge Turbo, tornando possível o carregamento da bateria até 60% em 10 minutos e 100% em 20 minutos com o ecrã desligado.