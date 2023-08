Huawei P60 Pro: campeão da fotografia... mas não só

Já totalmente adaptada e praticamente imune ao abalo que foram as sanções que fizeram perder os (quase essenciais) serviços Google, a Huawei continua bem viva no mercado nacional, a lançar novidades de forma regular, seja no segmento dos smartwatches como nos smartphones. O mais recente grande lançamento da marca chinesa, o, chegou-nos às mãos há cerca de dois meses e agora, feito um teste intensivo, com utilização diária num ambiente profissional, estamos finalmente prontos a deixar o nosso veredicto. Que, como será de prever pelo título acima, foi muito positiva.Quando o tiramos da caixa ficamos logo bem impressionados. O telemóvel é imponente do ponto de vista visual, mas há pormenores que chamam logo à atenção naquilo que a Huawei nos entrega. Aquele que mais destacamos é o facto da caixa trazer, incluído no produto final que compramos, uma capa de proteção para a parte posterior. Parece um detalhe, mas num telemóvel tão caro apenas demonstra o cuidado que a marca chinesa tem com o utilizador. Afinal de contas, a quantas pessoas não terá acontecido a 'tragédia' de, poucos dias depois de adquirir um telemóvel - e ainda antes de termos tempo de comprar essa capa -, ele escapar-se das mãos e acabar no chão... com a parte posterior (e/ou ecrã) destruídos? Acreditamos que a muitos. Até porque por cá já nos aconteceu... Sabemos essa dor!Ainda na caixa temos igualmente um carregador que conta com pormenor super interessante, já que, para lá da porta USB-A, que serve para carregar o telemóvel através do cabo fornecido, temos igualmente uma porta USB-C - ambas na mesma slot -, o que acaba por tornar este carregador num 2 em 1 muito útil. Já que falamos no carregador, a autonomia deste smartphone é também de assinalar e a rapidez de carregamento é também superior, com a capacidade de carga total em aproximadamente meia hora. É possível também utilizar a opção sem fios, com uma velocidade de 50 watts.A Huawei sempre se gabou (e com razão!) de produzir os telemóveis mais bem apetrechados em termos de câmara e o novo P60 Pro consegue levar esse estatuto a um outro nível. Tanto que tem atributos que o levaram ao topo do ranking da DxoMark, superando o anterior 'campeão' Oppo Find X6 Pro. Sem entrar em comparações do que temos num e noutro - até porque não o testámos -, o P60 Pro destaca-se em praticamente todos os pontos de análise nas fotos, isto apesar de não termos sido capazes de espremê-los ao máximo, pois a nossa utilização foi mais num âmbito de profissional de jornalismo com utilização amadora de fotos.Do ponto de vista das especificações, há vários aspetos a destacar: a câmara traseira com um sensor principal de 48MP, um ultra grande angular de 13MP e uma teleobjetiva de 48MP - com sensor RYYB, abertura de f 1.4 a f 4.0 e OIS; ao passo que na câmara frontal temos um único sensor de 13MP. Todas estas características tornam a experiência algo quase profissional, mercê de uma capacidade de ajuste na exposição, autofoco, equilíbrio de brancos ou saturação de cor superiores. Outro aspeto que, como noutros modelos da marca, se destaca, é o "modo noite", que está cada vez melhor e nos apresenta fotos em situações de luminosidade reduzida como se estivéssemos em pleno dia. E depois há o zoom, que é uma espécie de cereja no topo do bolo para tornar esta câmara na melhor do mercado.Há muito que já nos habituámos a trabalhar sem os serviços Google, por isso foi com facilidade que nos adaptámos à interface de trabalho deste P60 Pro. Mas acreditamos que, tal como nós numa primeira fase, o primeiro contacto possa ser algo complicado, pois são várias as 'manobras' que temos de fazer para deixar o telemóvel ao jeito a que estamos habituados. Mas depois desse processo de adaptação... é sempre a abrir. Até porque toda a interface é extremamente rápida, mercê da utilização de um processador Snapdragon 8 Gen 1.O ecrã, de 6,67 polegadas com resolução de 1220 x 2700 pixels e 444 ppi, conta com uma taxa de atualização de 120Hz, que lhe garante um desempenho superior na apresentação das cores e responde sempre de forma muito eficaz. Falando ainda do ecrã, é impossível não dizer que este P60 Pro consegue destacar-se dos demais pelo seu aspeto estético. O ecrã Quad-Curve entrega uma experiência visual do melhor que encontraremos no mercado, mas ao mesmo tempo é também super resistente, já que foi fabricado com Kunlun Glass, que segundo as contas da marca o torna 10 vezes mais resistente a quedas do que outros telemóveis. Falando em proteção, outro atributo a referir é a resistência IP68, a salpicos, água e poeira.Por fim, falemos também da elegância do modelo em si, especialmente pelo painel traseiro, com uma textura Pérola Rococó, que se destaca pelo facto de ter um design único para cada modelo. Ali atrás também mora a imponente câmara traseira, que para lá de entregar umas fotos incríveis também dá um charme adicional e imponente ao telemóvel.Apresentados todos estes atributos, avancemos para as notas finais, começando pelo preço. São 1.249 euros na versão 8GB+256GB e 1.449€ na 12GB+512GB. É um preço elevado? É. Mas também estamos a falar de um modelo premium, que apresenta características e um aspeto luxuoso que, de certa forma, justificam o preço. Nota para o facto de haver também uma versão em Preto, com o mesmo preço, mas parece-nos que a grande fatia das vendas será feita na versão Pérola Rococó.