Huawei reforça aposta com os novos FreeBuds Special Edition 2

A Huawei apresentou esta semana mais um modelo para a sua família de auriculares, com o lançamento dos novos Huawei FreeBuds Special Edition (SE) 2. À venda no nosso país por 59,99€, estes novos auriculares da linha True Wireless Stereo (TWS) prometem uma experiência sem fios singular e ainda uma bateria de longa duração. Destaque também para o design, que conta como grande novidade o visual renovado com novas cores (Ceramic White e Isle Blue)

Tanto os auriculares como o estojo de carregamento dos Huawei FreeBuds SE 2 foram concebidos para serem leves e compactos. Cada auricular pesa apenas 3,8 g e mede 33,66 mm x 17,83 mm x 18,13 mm. Todo o dispositivo é extremamente fácil de transportar, uma vez que o estojo de carregamento pesa apenas 33 g e mede 50,4 mm x 50,31 mm x 23,4 mm. Com autonomia para até 40 horas de reprodução contínua, os novos auriculares da marca chinesa possuem também capacidades de carregamento rápido, com apenas um carregamento de dez minutos.