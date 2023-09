Huawei renova oferta com o novo Watch GT 4

Foi apresentado esta quinta-feira, em Barcelona, a mais recente geração da emblemática Huawei Watch GT Series. Trata-se do Watch GT 4, que combina um design requintado com funcionalidades melhoradas de saúde e bem-estar. Este lançamento integra a nova estratégia da Huawei no segmento de wearables, que é o pontapé de saída para a nova fusão entre tecnologia de ponta e moda a um patamar superior. Promete ser o dispositivo ideal para os amantes da relojoaria tradicional, permitindo aos utilizadores tirar partido de funcionalidades inteligentes de saúde e bem-estar sem comprometer o estilo.O Huawei Watch GT 4 dá um passo ousado e inovador ao introduzir elementos de design arrojados, enquanto preserva a estética geométrica e moderna dos seus antecessores. Está disponível em duas versões: o Huawei Watch GT 4 46mm, com um design octogonal e um exterior forte e robusto; e o Huawei Watch GT 4 41mm, com um design elegante e delicado, inspirando-se em peças de joalharia tradicional. Em termos de preços, o valor recomendado começa nos 269,99€ (nas vesões 46mm preto e verde e 41mm branco) e chega aos 399,99 (nas versões 46mm cinza e 41mm prateado).Sendo o foco da gama a ‘Moda na Vanguarda’, os utilizadores podem escolher entre mais de 25 mil mostradores, disponíveis na galeria, de forma a combinar o relógio com qualquer estilo e situação. Por outro lado, continua a haver uma preocupação muito forte nas métricas de saúde e bem-estar, com funcionalidades melhoradas, entre as quais a gestão do ciclo menstrual 3.0 ou a monitorização da respiração do sono.Do ponto de vista desportivo, este novo relógio apresenta as já habituais estatísticas diárias de fitness de forma rápida e intuitiva, como as calorias queimadas, a duração dos exercícios e o tempo passado em pé, para que o utilizador possa manter-se facilmente a par das suas atividades diárias. Estão disponíveis mais de 100 modos de desporto, incluindo desportos mais modernos, como Padel e até e-sports. Para melhorar a experiência e fiabilidade dos dados, o novo Huawei Watch GT 4 conta com um GNSS de alta precisão, que melhora a precisão do posicionamento em 30% em comparação com as gerações anteriores, mesmo em condições desfavoráveis.