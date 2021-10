Huawei renova gama de relógios inteligentes com o Watch GT 3

A Huawei apresentou esta quinta-feira o novíssimo Huawei Watch GT 3, na linha de sucessão ao Watch GT 2 Series. Os novos relógios inteligentes da marca contam com uma versão masculina e feminina, com dois tamanhos diferentes, 46mm e 42mm, mas ambos funcionam com a nova versão do sistema operativo HarmonyOS, o HarmonyOS 2.1.





Este relógio que é, ainda mais, dinâmico e inteligente que os modelos anteriores, proporciona uma experiência mais atual, poderosa e conveniente ao utilizador. Além do elegante design e das habituais características, o Huawei Watch GT 3 traz algo novo e diferente que o distingue dos demais. A monitorização precisa de saúde e aptidão física com o TruSeenTM 5.0+, a duração de bateria de 14 dias e um plano de ajuste dinâmico inteligente, são algumas das novas particularidades deste dispositivo.O Huawei Watch GT 3 é um sinónimo de avanço na monitorização da saúde e na formação científica. Foi criado com o intuito de facilitar a vida dos consumidores, bem como para os ajudar a atingir os objetivos de fitness utilizando dados científicos. A monitorização da saúde e da aptidão física tem sido sempre um dos pontos fortes da Huawei e, desta vez, a marca oferece uma atualização abrangente à série GT, com o acréscimo do novo TruSeen 5.0+.O design inovador do Huawei Watch GT 3 é inspirado na natureza e tem tanto de elegante como de inovador. Sem contar com a bracelete, o Huawei Watch GT 3 46mm pesa apenas 42,6g com uma espessura total de 11mm, enquanto que o Huawei Watch GT 3 42mm pesa 35g com uma espessura total de 10,2mm1. Com este peso, ambos proporcionam uma experiência mais leve e fina aos consumidores.O Huawei Watch GT 3 46mm suporta uma duração de bateria de até 14 dias num cenário típico2, já o Huawei Watch GT 3 42mm oferece até 7 dias de autonomia num cenário semelhante. Este cenário garante que os utilizadores possam usar o relógio durante o dia todo de forma contínua, até mesmo à noite, durante o sono.Trazendo uma nova experiência interativa inteligente, o Huawei Watch GT 3 conta com uma coroa rotativa com ecrã táctil, oferecendo um reconhecimento bastante preciso do movimento dos dedos. O novo menu em grelha pode ser movido e ampliado livremente, concedendo uma maior conveniência ao utilizador. Os mostradores podem permanecer ligados durante todo o dia proporcionado o acesso fácil a dados e aplicações de exercício apenas com o levantamento do pulso.O Huawei Watch GT 3 apresenta uma nova tecnologia de monitorização do ritmo cardíaco com o Huawei TruSeenTM 5.0+, pois adota oito fotodiodos num esquema circular, dois conjuntos de fontes de luz com um chip emissor de luz LED 8-em-1, multicanal para receber um sinal mais preciso e um desenho curvo para uma melhor penetração da luz, possibilitando um menor consumo de energia e uma experiência mais confortável. O posicionamento GNSS de dupla banda de cinco sistemas proporciona também aos utilizadores um posicionamento de localização geográfica mais preciso.Com o novo módulo PPG 5.0, a precisão da monitorização do ritmo cardíaco é bastante melhor em comparação à geração anterior. O Huawei Watch GT 3 mantém o perfeito controlo mesmo em cenários em que o ritmo cardíaco se altera rapidamente, como sprints, natação em piscina e salto à corda. O novo relógio inteligente da Huawei oferece também, características de monitorização contínua, e em tempo real, de SpO2, sono, stress e ciclo menstrual, permitindo aos utilizadores uma melhor gestão da saúde.O Huawei Watch GT 3 funciona como um Personal Trainer no pulso, que analisa os dados de treino do utilizador e identifica de forma inteligente o período básico, de elevação, de consolidação e de redução, de acordo com o atual nível de capacidade atlética e os objetivos do utilizador. Além disso, ajusta a intensidade do treino e aumenta de forma gradual o volume para melhorar, progressivamente, a capacidade atlética.O novo relógio inteligente conta também com uma funcionalidade de monitorização de treino atualizada, oferecendo mais de 100 modalidades de treino. Inclui 18 modalidades de treino profissional, 12 treinos ao ar livre (corrida e corrida de resistência, caminhada, escalada, hiking, ciclismo, natação em águas abertas, triatlo, ski e ski de resistência, snowboard e golfe) e 6 treinos de interior (caminhada, corrida, ciclismo, natação em piscina, treino livre, máquina elíptica e máquina de remo).O Huawei Watch GT 3 apoia características pessoais de saúde e fitness, incluindo o AI Running Coach e o Healthy Living Shamrock, que funcionam como assistentes de saúde e fitness para os utilizadores se manterem saudáveis e ativos.Para este novo relógio inteligente, o AI Running Coach foi desenvolvido combinando a análise científica com a experiência do utilizador. Baseado na implementação de um plano semanal e no registo diário do utilizador sobre o mesmo, este foi desenvolvido para se ajustar automaticamente, para que o utilizador tenha um plano de treino adequado às suas necessidades e objetivos. Através do ajuste personalizado, os utilizadores podem desfrutar mais da experiência, sem preocupações adicionais.A nova medição da capacidade de corrida da Huawei, Running Ability Index (RAI), utiliza o ritmo cardíaco histórico de corridas anteriores e outros dados para analisar o desempenho da corrida após cada treino.O novo Healthy Living Shamrock3 acrescentou algumas características para melhor se adaptar às necessidades diárias de saúde dos utilizadores. Através de configurações personalizadas, podem receber lembretes constantes, como por exemplo, desafios saudáveis, ingestão diária de água, mindfullness diário, quando se devem descansar e aproveitar uma boa noite de sono com todas as horas necessárias para o bem estar próprio, a quantidade de exercício que devem fazer e mensagens positivas de motivação. Todas estas caraterísticas estão relacionadas com a saúde e podem fazer a diferença para uma rotina mais ativa e saudável4.O número de aplicações de terceiros no Huawei Watch GT 3 aumentou mais uma vez5, abrangendo categorias relacionadas com a vida diária, viagens, jogos, entretenimento, trabalho, fitness e saúde.: 22 de Novembro de 2021: 1 de Novembro com oferta dos Huawei Freebuds 4i: € 269,90: € 289,90: € 349,90: €249,90: € 269,90: € 319,90