Huawei Sound Joy: música para animar o verão

Marca que já se tinha aventurado no passado (com sucesso) nos auriculares sem fios, a Huawei decidiu recentemente lançar-se também no som portátil, com o lançamento da Sound Joy, uma coluna portátil que se destaca pelo seu design bastante apelativo e pela sua relativa leveza (cerca de 700 gramas).Produzida em parceria com a Devialet, a nova Sound Joy está disponível no mercado em três cores (preto, verde e vermelho) e conta com certificação IP67 de resistência à água, com a promessa de resistir "a praticamente todas as condições meteorológicas". Nisso inclui-se também a capacidade para manter-se protegida dentro de água até 1 metro de profundidade.Em termos de som, possui um potente sistema de altifalantes Devialet de 2 vias, 79dBA a 2m e tecnologia Devialet SAM para alinhamento do sinal e da pressão de saída acústica. Está munida de uma coluna com um tweeter frontal de 19 mm e 10 W de potência e um woofer oval (75 x 50 mm) de 20 W. Em cada uma das extremidades conta com um radiador passivos, que permite dispersar melhor o som. Numa dessas extremidades está ainda colocado um anel de luz RGB, com a capacidade para 'reagir' à música que vai sendo tocada. As luzes, refira-se, são bastante discretas e acabam simplesmente por dar um ambiente distinto.Numa das laterais conta com cinco botões, que servem para fazer os mais diversos controlos, e ainda uma porta USB para fazer carregamento, ao passo que na outra temos dois botões para subir e baixar o volume. Relativamente a autonomia, esta coluna está munida de uma bateria de 8800 mAh, que garante até 26 horas de reprodução, com a tecnologia de carregamento rápido (de 40 W).Não sendo nós especialistas em termos de som, poderemos apenas dar uma opinião do ponto de vista de um utilizador regular, que fez a utilização da coluna tanto para música como para filmes/séries. E, não tendo exigido em demasia da potência da coluna - até porque temos respeito pelos nossos vizinhos... -, a verdade é que deste teste saímos bastante satisfeitos com a resposta dada. Especialmente porque com esta coluna fomos capazes de andar pela casa e mantermos sempre conectados a ritmo que queríamos ter naquele momento. Tudo isso graças à ligação bluetooth desta coluna, que nos permite deixar o telemóvel numa ponta da casa e manter a coluna a funcionar na outra. Isto, claro, se não morarmos uma moradia gigante... Podemos inclusivamente controlar a coluna através do nosso relógio, isto caso o mesmo seja Huawei.Por outro lado, a Huawei Sound Joy conta também com um microfone incorporado, que nos permite fazer chamadas utilizando somente a coluna. Funciona, basicamente, com um telemóvel em alta voz.