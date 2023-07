Huawei Watch 4 Pro com nova versão com nylon reciclável

A Huawei colocou recentemente no mercado mais uma versão do novíssimo Watch 4 Pro, na cor 'Terra (Azul), que conta como principal bandeira o facto de reduzir o impacto ambiente graças à utilização de nylon reciclável. O modelo em causa, à venda por 569,9 euros, apresenta todos os atributos do smartwatch mais recente da marca chinesa, mas surge numa caixa de titânio azul, de qualidade aeroespacial, e utiliza entre cinco a dez gramas de nylon reciclado da mesma cor na bracelete.Segundo a Huawei, o nylon reciclado provou ser mais forte, mais resistente e mais leve em comparação com outros materiais recicláveis, o que deu ainda mais força a esta aposta. Por outro lado, a nova bracelete oferece aos utilizadores uma alternativa hipoalergénica e suave para a pele e proporciona uma experiência tátil agradável e garante uma utilização diária confortável.A aposta no nylon reciclável é justificado pela Huawei pela necessidade de reduzir o impacto significativo das redes de pesca em nylon na vida marinha, dando-lhes nova vida após a sua utilização. Para lá deste facto, a reciclagem do nylon representa outros impactos ambientais positivos, pois, segundo o comunicado apresentado, a produção deste material gera gases com efeito de estufa 300 vezes mais forte do que o dióxido de carbono, e utiliza uma fonte não renovável, o petróleo. Por isso, uma vez que o nylon pode ser reciclado indefinidamente, a Huawei pode reduzir a sua pegada de carbono global e ter um impacto positivo no ambiente.