Huawei Watch Buds já disponível para pré-encomenda em Portugal

Já está disponível para pré-encomenda no nosso país o novíssimo Huawei Watch Buds, um relógio inteligente que apresenta como grande novidade e atrativo o facto de contar com auriculares integrados. O preço de lançamento deste novo modelo, ainda a lançar numa data a definir, cifra-se nos 499 euros e esta campanha de pré-lançamento é válida até 28 de fevereiro.Com apenas 14,99 mm de espessura, o Huawei Watch Buds acondiciona no seu interior 21 camadas de componentes, incluindo um sensor de oito canais fotoelétricos, um módulo de eixo rotativo ultra-micro preciso, uma unidade de carregamento de auriculares, uma unidade de fixação magnética e ainda os auriculares. No que respeita aos materiais, conta com um vidro de silicato de lítio alumínio de alta resistência, ainda mais fino que o Huawei Watch GT3 e 25% mais forte.Com um desenho estrutural coeso, componentes de precisão personalizados e processos de fabrico avançados, o Huawei Watch Buds surge numa sofisticada caixa de aço inoxidável, que se caracteriza pela solidez e resistência à corrosão. O polimento manual e acetinado resulta num brilho elegante, e o ecrã a cores AMOLED de alta definição, com uma resolução de 1,43 polegadas, complementa a caixa na perfeição. O botão de faceta diamantada com 710 Clous de Paris apresenta um brilho metálico único com uma textura delicada. É acompanhado por uma bracelete de couro, suavemente trabalhada e com uma textura e brilho discretos.Modelo inovador da marca chinesa, o Watch Buds não descura as funcionalidades mais inteligentes que caracterizam os seus smartwatchs, tendo como habitual monitorização de vários parâmetros de saúde, como a saturação de oxigénio no sangue, ritmo cardíaco e sono. Tem também uma capacidade desportiva de assinalar, com 80 modalidades desportivas, entre as quais 10 modalidades profissionais, e permite ainda adicionar manualmente mais de 70 desportos.