Huawei Watch Buds: o melhor de dois mundos numa ideia vencedora

A primeira coisa que pensamos assim que tivemos o Huawei Watch Buds em mãos foi "como é que nenhuma marca pensou nisto antes?". É razão para tal... Afinal de contas, a Huawei conseguiu juntar no mesmo produto um smartwatch com a qualidade habitual que temos na marca chinesa e ainda uns auriculares que entregam um rendimento incrivelmente elevado.Daí que, ao olharmos para o preço, ficarmos um pouco assustados com os 500 euros de preço de venda. Sim, por um smartwatch seria um preço elevado. Mas se juntarmos uns auriculares ao carrinho, ainda para mais incrivelmente pequenos e com uma qualidade de som bem interessante, então a conta se calhar não fugirá muito desse preço...O primeiro contacto visual foi de alguma desconfiança. Pensámos que o facto de termos uns auriculares integrados poderia tornar este modelo num peso pesado. Não é o caso. Pelo menos não tanto quanto temíamos. O Watch Buds pesa cerca de 66 gramas e no pulso até se sente relativamente confortável. O único senão no capítulo do conforto é mesmo a correia, que ao ser em pele não é a mais simpática para quem quer fazer regularmente exercício físico. Ainda termos de dimensões, o Watch Buds é um dos mais grossos do mercado, mas também não tanto quanto podíamos temer. Tem 47mm de diâmetro (uma dimensão habitual em relógios deste tipo), mas apresentam uma espessura de 14,9mm, algo acima daquilo que vemos no mercado. Mas, lá está, é o preço a pagar por termos um 2 em 1 deste tipo.Desfeita a primeira desconfiança, veio a segunda: como será a qualidade de som? Afinal, tínhamos em mãos uns auriculares incrivelmente pequenos. Quando os colocámos nos ouvidos, a dúvida ficou desfeita. Qualidade incrível. E mais: com a capacidade para cancelamento de ruído exterior. Os auriculares podem ser guardados numa espécie de cápsula interior, com duas inserções para colocá-los a carregar. Nesta caixa a Huawei colocou ímanes, que garantem a rápida e eficaz fixação.Como dissemos, os auriculares são carregados no interior do relógio, o que com utilização regular acaba por levar a um maior consumo de bateria. Ainda assim, normalmente tivemos apenas de carregar o relógio a cada quatro dias. Não nos pareceu nada mau... Especialmente quando, para todos os efeitos, estamos a carregar dois produtos.Em termos de rendimento em ambiente desportivo, o Watch Buds apresenta aquilo que temos noutros modelos da marca, com várias atividades pré-definidas. Em relação À qualidade de captura do sinal, pareceu-nos similar ao que vimos noutros modelos, ainda que numa ou outra corrida a deteção do percurso nos tenha fugido um pouco. Nada de mais, ainda assim. O relógio conta ainda com sensor cardíaco integrado no pulso, que nos pareceu bastante fiável, e ainda permite a captura de dados de sono e ainda de SpO2 e dos níveis de stress.Em termos de design, o Watch Buds conta com um ecrã a cores AMOLED de 1,43 polegadas, com uma resolução de 466 × 466 (PPI 326). Visualmente, este smartwatch apresenta-se com um design que passa bem em ambiente formal e que até dá um ar futurista quando carregamos no botão e tiramos os auriculares da caixa.Em comparação com outros modelos, um ponto a realçar é o facto deste Watch Buds não contar com capacidade para ser resistente à água. Muito pelo facto da caixa de carregamento dos auriculares não ficar totalmente isolada, o que faz com que não seja possível mergulhar ou tomar banho com o relógio posto. Acreditem: aprendemos isso logo no primeiro dia, com um aviso do relógio de que tínhamos água na caixa de carregamento. Pudera!No final de contas, o preço pode assustar, mas para quem quer ter um modelo que entrega de forma eficaz o melhor de dois mundos a escolha tem tudo para ser bem conseguida.