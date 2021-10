Huawei Watch Fit New já chegou às lojas portuguesas

A Huawei colocou esta semana à venda no mercado nacional uma nova edição da Huawei Watch Fit Series, o Huawei Watch Fit New. O novo Huawei Watch Fit New conta com um mostrador retangular e braceletes com novas cores que se ajustam ao gosto de cada um. A estrutura de metal combina braceletes coloridas com mais de 300 fundos de ecrã diferentes, dando ainda oportunidade aos utilizadores de personalizar os mostradores com fotografias à escolha.





Desde que a Huawei Watch Fit Series foi lançada que tem recebido, por parte dos consumidores fortes elogios, principalmente, em relação ao design e às características de gestão de saúde e fitness.Em termos de design, o Huawei Watch Fit New apresenta um ecrã a cores AMOLED de 1,64 polegadas com uma moldura estreita e um design curvo elegante, o que faz deste relógio uma peça de design bonita e confortável. Quanto às braceletes, além das cores Rosa e Preto, já conhecidas da versão anterior, a Huawei lança agora as cores Vermelho e Azul, ajustando e coordenando as cores com a moldura metálica do relógio.Para garantir um conforto constante, o mostrador do relógio Huawei Watch Fit New continua a ter 30mm. O peso total, incluindo as braceletes do relógio, é inferior a 34g, proporcionando um design leve e uma experiência de utilização confortável ao longo de todo o dia. Apesar do design compacto, o Huawei Watch Fit New oferece até 10 dias de vida útil da bateria, com monitorização contínua da frequência cardíaca e monitorização científica do sono ativada. O novo relógio conta com Huawei SuperCharge, o que faz com que um carregamento de 5 minutos permita ao utilizador ter bateria suficiente para um dia inteiro, num cenário típico.Atualmente, os jovens prestam cada vez mais atenção à gestão da saúde. Com objetivos bem definidos, os jovens querem perder peso, ganhar músculo, e ficar em excelente forma física, mas não é fácil manter um estilo de vida ativo com uma agenda ocupada, entre aulas e vida social. Para satisfazer as necessidades físicas destes utilizadores, o Huawei Watch Fit New conta com 97 modos de treino e um treinador pessoal que disponibiliza no seu pulso 12 cursos de fitness interativos que incluem 44 dos mais populares exercícios. Adicionalmente, o Huawei Watch Fit New conta ainda com 13 cursos de corrida assistida, cada um deles com o objetivo bem definido.Os cursos de fitness interativos são categorizados por temas como, por exemplo, queima de gordura, alívio de ombros e pescoço e treino cardiorrespiratório. A duração varia entre os 3 e os 10 minutos, e os requisitos de espaço para exercício e equipamento são, relativamente, baixos. Quer os utilizadores estejam em casa ou no escritório podem completar um conjunto de exercícios relaxantes, ajudando-os a manterem-se em forma em qualquer altura do dia e em qualquer lugar.Além disso, para satisfazer as diversas necessidades dos entusiastas do fitness, o Huawei Watch Fit New introduz um novo modo de treino de salto à corda, que pode monitorizar de modo inteligente os tempos de saltar à corda, o número de saltos contínuos, o ritmo cardíaco, as calorias gastas e alguns outros dados. Juntamente com os outros 96 modos de treino, o Huawei Watch Fit New engloba uma grande variedade de treinos, para que os utilizadores possam acompanhar de forma simples e rápida o seu treino preferido. Depois de terminar o treino, os dados ficam todos registados no relógio e na aplicação Saúde da Huawei, o que permite aos utilizadores ter acesso aos seus resultados a qualquer momento e avaliar a sua evolução ao longo do tempo.Com a ajuda desta tecnologia de análise de dados de treino científico, os entusiastas do desporto podem não só analisar o seu desempenho como ajustar o plano de treinos, por forma a trabalhar para ir de encontro aos seus objectivos.O Huawei Watch Fit New, recorrendo à tecnologia Huawei TruSeenTM 4.0, permite reduzir a interferência causada pelo movimento de alguns exercícios, tais como, correr, caminhar e andar de bicicleta, de modo a que a monitorização do ritmo cardíaco do treino seja a mais precisa possível.Graças à tecnologia de monitorização do ritmo cardíaco Huawei TruSeenTM 4.0 e ao excelente desempenho dos sensores. Adicionalmente, a esta tecnologia, o Huawei Watch Fit New inclui ainda sensores de alta precisão que permitem fazer uma monitorização diária 24/7 da saturação do oxigénio no sangue, também conhecida por SpO2, um dos indicadores de saúde mais importantes para manter um estilo de vida saudável.Além disso, com base na tecnologia de monitorização do sono Huawei TruSleep™2.0, o utilizador pode monitorizar a fase do sono, a frequência cardíaca em tempo real durante esse período, e a qualidade da respiração durante o sono sem perturbar o descanso. Este relógio ainda oferece ao utilizador orientação científica e dicas para ajustar os hábitos e melhorar a qualidade do seu sono.Outra característica deste relógio é a tecnologia de monitorização do stress Huawei TruRelax™, que avalia os níveis de stress do utilizador, sugerindo aos utilizadores uma solução completa de saúde, além de realizar a monitorização do treino.O Huawei Watch Fit New não se limita apenas a exibir os dados de saúde dos utilizadores, como também utiliza tecnologia profissional e os serviços da aplicação Saúde da Huawei para ajudar os utilizadores a compreender a sua saúde, ajudando-os a estabelecer uma vida ativa e saudável de acordo com os seus objetivos pessoais.129,90€Rosa, Preto, Vermelho e Azul