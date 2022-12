Huawei Watch GT 3 SE: entrada de gama com rendimento superior

O Natal está a chegar e ainda não encontrou o presente ideal para dar àquele seu amigo que não passa sem o seu treino diário, seja de corrida, bicicleta ou de ginásio? O Huawei Watch GT 3 SE pode muito bem ser a solução para esse problema. É que, para lá de ser um relógio que apresenta uma performance de assinalar, o novo modelo da marca chinesa apresenta-se no mercado com um preço bastante competitivo (199€), mercê do facto de ser um smartwatch de entrada de gama.O enquadramento nesse segmento justifica-se não só no preço, mas também pelas características do modelo, as mais notórias em termos visuais. É um relógio um pouco maior do que estamos habituados a ver, com um design até algo mais robusto. Ainda assim, a verdade é que essa robustez visual não se nota no peso global do produto, que tem somente 35,6 gramas. Em termos de visual, ao contrário dos outros relógios mais conceituados da marca, este Watch GT 3 SE tem um design um pouco menos formal - apresenta um ecrã AMOLED 1,43 polegadas -, ainda que nada o impeça de ser utilizado nesse ambiente. A aparente robustez é confirmada pela sua resistência ao choque, mas também pelo facto de ter, como praticamente todos os relógios deste segmento, resistência à água até 50 metros.Em termos de rendimento nas atividades físicas, que é nisso onde mais focamos as nossas atenções, o GT 3 SE cumpre na perfeição aquilo que promete. Mantém o registo bastante positivo que temos visto nos outros modelos, ainda que tenha sido possível perceber que, em determinados momentos, a captura de sinal de GPS é um pouco mais fraca. Isso faz com que o registo dos percursos, aqui e ali, seja um pouco irregular. Mas nada de muito grave!Tal como os outros relógios recentes da marca, o Huawei GT 3 SE permite a criação de planos de treino através da aplicação Saúde e posterior utilização passo a passo no pulso. Neste aspeto continua a não ter integração de treinos da plataforma Training Peaks, mas as últimas semanas trouxeram uma novidade que os atletas muito agradecem: a possibilidade de sincronizar as atividades com a aplicação Strava, a rede social de desporto mais conhecida e utilizada do Mundo.Além da corrida, que foi o 'core' do nosso teste, o Watch GT 3 SE conta com uma enorme lista de atividades, desde o ciclismo, treinos de força, escalada, remo, etc, todas elas com os dados necessários de registo, desde as calorias, tempo ou ritmo cardíaco. Outro dado a destacar é o facto da leveza do relógio nos permitir fazer todas as nossas atividades sem sentir em demasia a presença daquele acessório no nosso pulso.Para lá das utilizações em ambiente desportivo, este novo relógio da Huawei conta também com vários recursos relacionados com a saúde, desde o sensor cardíaco integrado no pulso - com um aparente bom desempenho -, capacidade para analsiar níveis de oxigénio no sangue, stress e qualidade do sono. Neste último campo, o relógio deteta as várias etapas do nosso sono e apresenta-nos na aplicação os dados recolhidos.Falando da aplicação, é nela que podemos compilar e analisar todos os dados recolhidos dos nossos treinos, mas também dos já referidos aspetos de saúde. A organização da aplicação é um dos seus pontos fortes. Nesta aplicação podemos igualmente acrescentar 'watch faces', que permitem dar ao relógio uma cara nova a cada dia. Basta ter paciência para ir escolher. E há muitas grátis!