Huawei Watch GT 3 SE nas lojas mesmo a tempo das prendas natalícias

Está disponível a partir desta quinta-feira nas lojas, por 199,99 euros, o mais recente smartwatch da Huawei, o Watch GT 3 SE. Com um preço bem mais simpático do que os demais, este trata-se de um smartwatch de entrada de gama, que segundo a marca chinesa foi concebido para uma vida mais saudável e ativa.Com uma autonomia de 14 dias e com mais de 100 modos desportivos, o novo relógio da Huawei apresenta-se leve (com apenas 35,6g e tem também uma espessura bastante reduzida (somente 11mm). Conta com um novo design da interface e um mostrador a cores de alta definição AMOLED de 1,43 polegadas, que adota uma resolução de 466 x 466 com 326 PPI, o que permite que as cores sejam apresentadas no ecrã de forma clara. Além disso, é utilizado um ecrã de vidro Corning Gorilla Glass, com uma fibra de polímero reforçada, oferecendo uma maior resistência ao desgaste e danos.Em termos de funcionalidades desportivas - tem mais de 100 modalidades -, o Huawei Watch GT 3 SE é resistente à água, suportando uma pressão de 5ATM, permitindo-lhe funcionar a uma profundidade de até 50 metros durante 10 minutos. O relógio trabalha em conjunto com cinco grandes sistemas de satélites – GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS –, utilizando um chip de posicionamento GNSS de alta precisão, integrado em cinco sistemas, proporcionando um excelente desempenho anti-interferência para todos os treinos. No que a registos diz respeito, o novo relógio conta com planos de corrida inteligentes e até o Huawei TruSport Science-Based Research System, que fornece avaliações e sugestões desportivas precisas baseadas em vários dados de corrida.Quanto ao registo lifestyle, este Huawei Watch GT 3 SE fornece leituras precisas dos sinais vitais globais do utilizador, como ritmo cardíaco, o sono, o SpO2, o stress e o ciclo menstrual. Este equipamento oferece ainda outras características, como a navegação de mapa offline, funções inteligentes de assistente de voz, tais como reprodução de Música, Treino e Controlo de Voz para definir alarmes, sendo compatível com os smartphones Android e iOS.