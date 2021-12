Huawei Watch GT 3 Series já disponível nas lojas em Portugal

Ainda a tempo de incluir nas compras de Natal, a Huawei anuncia a chegada às lojas portuguesas do mais recente relógio inteligente, o Huawei Watch GT 3. O sucessor da já reconhecida Huawei Watch GT 2 Series fica agora disponível para compra nas lojas e inclui, na campanha de lançamento que termina a 31 de Dezembro de 2021, a oferta da Huawei Scale 3.A nova Huawei Watch GT 3 Series herda as características únicas da Huawei Watch GT Series, mas conta uma bateria de longa duração com maior autonomia e um upgrade do software e hardware. No que diz respeito à monitorização de dados, a tecnologia inovadora Huawei TruSeenTM 5.0+ incorporada no relógio, garante uma maior precisão da monitorização da frequência cardíaca e da monitorização de SpO2, abrindo assim uma nova era de saúde digital para os consumidores. O novo treinador de corrida assistido por Inteligência Artificial é, sem dúvida, uma adição de peso a esta nova série de relógios inteligentes que está preparada não só para quem gosta de treinar e estar sempre a par dos mais importantes parâmetros da sua saúde, mas também para quem gosta de andar com grande estilo no seu dia-a-dia.Desde a frequência cardíaca, à monitorização de SpO2, do sono e stress até ao controlo do ciclo menstrual feminino, o mais recente relógio da Huawei Watch GT 3, ajuda os utilizadores a monitorizar os mais relevantes parâmetros de saúde durante todo o dia. Através da aplicação Saúde da Huawei, que podem descarregar para os seus smartphones, os utilizadores podem sincronizar os dados de treino e monitorização da sua saúde, para que possam seguir mais de perto a sua evolução, não só a nível de treinos, como a nível de saúde. Este acompanhamento diário permite aos utilizadores obter um estilo de vida mais saudável e de acordo com os seus objetivos.Através da tecnologia Huawei TruSeenTM 5.0+, a capacidade de processamento de dados foi aperfeiçoada, reduzindo a taxa de perda de sinal e melhorando a precisão da monitorização da frequência cardíaca de forma abrangente, especialmente, em cenários de treino. A atualização de hardware e software do Huawei TruSeenTM 5.0+ permitiu ainda o aumento da precisão da monitorização de SpO2 mesmo em condições de baixa temperatura.Os produtos smart wearables da Huawei representados pelo Huawei Watch GT 3 demonstram um avanço tecnológico na monitorização da qualidade do sono de forma a ajudar os utilizadores a gerirem melhor a sua saúde. Equipado com a tecnologia Huawei TruSleep™ 2.0, que foi desenvolvida e otimizada pela marca, o Huawei Watch GT 3 garante a monitorização da fase do sono, o controlo da frequência cardíaca em tempo real, a verificação da respiração durante o sono e a análise da qualidade do mesmo sem perturbar o utilizador durante o seu período de descanso.O novo relógio da Huawei Watch GT 3 Series pode também detetar automaticamente a duração do sono do utilizador e apresentar a sua estrutura que inclui o sono leve, o sono profundo, REM e os períodos acordados. Além disso, consegue identificar com precisão seis problemas típicos do sono incluindo dificuldade em adormecer, sono leve, despertar fácil à noite, despertar precoce, sonhos múltiplos e sono irregular, fornecendo diversas sugestões e serviços personalizados para melhorar cientificamente a qualidade do sono.Para as utilizadoras, o Huawei Watch GT 3, também ajuda na gestão do ciclo menstrual e recorda, inteligentemente, a data do seu próximo ciclo assim como o período fértil. O Watch GT 3 da Huawei também é um assistente de gestão do stress, fazendo a monitorização do stress dos utilizadores 24h horas por dia que é acompanhada de exercícios de respiração, que surgem no mostrador do relógio, sempre que é detetado um pico de stress.Além da gestão da saúde, o Huawei Watch GT 3 dispõe de orientação científica e profissional de treino. De acordo com os dados físicos dos utilizadores e o seu histórico, combinados com os objetivos de treino e requisitos de desempenho, os utilizadores podem agora usufruir de um plano de treino personalizado.O Huawei Watch GT 3 oferece uma funcionalidade de monitorização de treino atualizada, que disponibiliza mais de 100 modalidades de treino, incluindo 18 modalidades de treino profissionais, 12 treinos ao ar livre (corrida, caminhada, alpinismo, ciclismo, natação, triatlo, ski, snowboard, treino livre e golfe) e 7 treinos de interior (caminhada, corrida, ciclismo, natação em piscina, treino livre, máquina elíptica e máquina de remo).Para um estilo de vida cada vez mais acelerado, o Huawei Watch GT 3 assegura aos utilizadores as ferramentas necessárias para que estes possam melhorar a sua qualidade de vida. Com uma duração de bateria que pode ir até aos 14 dias1, o Huawei Watch GT 3, oferece uma experiência de gestão de saúde mais abrangente, ao longo de todo o dia.