Huawei Watch Ultimate: performance e eficiência num modelo de luxo

O preço pode assustar, mas ao olhar de forma mais atenta ao Huawei Watch Ultimate rapidamente se percebe o porquê. É um smartwatch que respira 'premium' em cada milímetro. Seja na qualidade dos materiais, na estética com um tom algo luxuoso, ou na forma como o próprio relógio funciona em todos os ambientes. Seja mais casual, seja mais formal, seja em ambiente desportivo. É um relógio que fica sempre bem no nosso pulso. E que rapidamente se distingue e dá um brilho diferente a todos os momentos.Mas a verdade é que não é pela estética que estamos aqui a escrever. O que importa, no final de contas, é o rendimento do produto e se justifica o tal preço elevado. Um 'sim, mas...' seria a resposta que provavelmente teríamos pronta a dar, mas vamos tirar o... "mas". Porque luxo e/ou qualidade não saem baratos e neste caso justifica-se perfeitamente. O Watch Ultimate é um relógio que entrega aquilo que esperamos dele e aquilo que promete. Sem mais.No nosso caso, como normalmente utilizamos apenas os recursos de corrida e força, é aí que nos vamos focar em termos de análise de desempenho. E aí, nada a apontar. Eficaz e rápido na captura do sinal, preciso na deteção dos percursos e, também, com um sensor cardíaco no pulso sem falhas. Durante as duas semanas de teste, sempre tendo um outro relógio exclusivamente desportivo no outro pulso, foi de forma praticamente perfeita que os registos foram apontados. Fizemos também uma prova de 10 quilómetros para aferir as eventuais discrepâncias de distância e o registo foi mais do que satisfatório.Como habitual nos smartwatches desportivos da Huawei, este Ultimate permite também carregar rotas e definir treinos de intervalos. Neste último particular, destaque para o modo de pista, que no nosso entender continua a dar goleada naquilo que entrega a Garmin (supostamente a marca de topo), ficando muito a par ao que vemos na Coros. O único ponto a melhorar será mesmo a possibilidade de alternar entre pistas durante o próprio treino - normalmente aquecemos na pista 6 e passamos para a 1 quando vamos fazer os ritmos mais rápidos.Ainda no modo corrida, destaque para um recurso que nos permite definir um tempo alvo para determinada distância e, ao longo do treino, sabermos se estamos mais ou menos rápidos e também qual a diferença para esse ritmo desejado. Um recurso muito interessante, que nos permite estar sempre dentro daquilo que queremos fazer e também projetar o desfecho de provas ou treinos.A nossa utilização deste Watch Ultimate limitou-se à corrida e força, como dissemos, mas a verdade é que este smartwatch tem muito mais para dar. Especialmente no modo de mergulho, que permite tornar este período de férias em algo ainda mais aventureiro. Com resistência até 100 metros de profundidade, este modelo é composto por materiais de alta qualidade, que o tornam mais resistente à corrosão e condições adversas. Dispõe de grelhas com altifalantes e orifícios do microfone no corpo do dispositivo e conta com mais de 16 estruturas resistentes à água, o que permite ao utilizador usar o dispositivo em águas profundas - o que do ponto de vista da segurança é algo muito importante.Relativamente ao mergulho, vem com quatro modalidades: mergulho autónomo recreativo, mergulho autónomo técnico, mergulho em modo gauge e mergulho livre. Durante a atividade, o Watch Ultimate dá-nos alertas sonoros e de vibração, que tornam possível acompanhar facilmente o tempo e a profundidade do mergulho, para que à medida que se mergulha mais fundo. Além disso, os alertas avisam-nos se estivermos a descer demasiado rápido para nos mantermos dentro dos limites de segurança. Depois, através da aplicação Huawei Health, podemos aperfeiçoar as capacidades de mergulho, manter-nos informados sobre a evolução e ainda partilhar informações com os seus companheiros de desporto para motivação mútua.Relativamente a autonomia, aí surge novo ponto de elogio, já que o Huawei Watch Ultimate se mantém fiel ao que temos visto noutros relógios da marca chinesa, com autonomia que, com utilização e treinos diários, nos chegava sempre para lá dos 7 dias. Isto tendo todos os sensores ativos, nomeadamente a deteção do sono, ritmo cardíaco, SpO2 e stress.À venda desde 749,99 euros, este Huawei Watch Ultimate está até 26 de julho num campanha especial, com oferta dos Freebuds Pro 2