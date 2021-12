Hyperice reforça presença em Portugal

Ao longo dos últimos meses, mercê do desafio que temos em curso no que a maratonas diz respeito, a recuperação tornou-se algo absolutamente fundamental e em boa hora nos chegou às mãos um dos recursos que mais sucesso tem feito nos últimos tempos no mundo do desporto e não só apenas na corrida. Falamos das pistolas de massagens, no nosso caso a Hypervolt, da Hyperice, que é um dos modelos mais conceituados e de maior qualidade do mercado. Há opções mais baratas no mercado, é certo, mas poucas são as 'armas' com tanta qualidade como esta. E isso faz sempre a diferença para quem quer investir de forma certeira.Falando de uma forma geral, a Hypervolt conta com três modos de potência distintos (o último, o mais forte, é só para os duros quando a dor é mais forte...) e com cinco 'bocas', destinadas a trabalhar sobre os diversos pontos do nosso corpo. No nosso caso fomos dando especial ênfase aos membros inferiores, até porque foram eles quem mais sofreu, ePara lá daquilo que dissemos acima, há um outro ponto positivo nesta Hypervolt: a aplicação móvel. Tudo porque ali temos um enorme rol de rotinas de utilização para as mais diversas atividades, permitindo-nos seguir um programa de recuperação bem estruturado, ao invés de o fazer ao sabor do vento. Nesses programas temos acesso a vídeos que nos mostram como devemos fazer os 'exercícios', para lá de um cronómetro que nos mantém guiados ao longo dos mesmos.Ah, não menos importante é o facto desses mesmos vídeos serem feitos por alguns atletas profissionais, como Erling Haaland, Naomi Osaka, entre outros, o que nos permite, de certa forma, seguir aquilo que os craques dessas modalidades. E isso, quer queiramos, quer não, ajuda sempre a dar um ar de maior qualidade aos produtos.A nível de especificações, destacamos a bateria, que tem uma longa duração, o que nos faz apenas ter necessidade de fazer carregamentos de tempos a tempos. Isto também acaba por ser natural tendo em conta que a nível de utilização nunca passaremos muito dos 10 minutos diários. A nível de peso, não é o acessório mais leve, mas no nosso caso foi sempre presença garantida nas malas rumo às nossas maratonas. E não, não há qualquer problema em transportar na mala de cabine dos aviões. Podem apenas ser 'encostados' para abrir a mal, por causa do formato de arma, mas assim que a tiram dá logo para esclarecer qualquer equívoco.A Hypervolt, refira-se, está já à venda no El Corte Ingles, tanto em Lisboa como no Porto, assim como no website. Está também prevista para breve a chegada às lojas Worten - ao que tudo indica ainda a tempo do Natal. Por isso, se tem alguma prenda pendente para dar na quadra que se aproxima... aqui está uma belíssima opção.