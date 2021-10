JBL reforça aposta nos auriculares desportivos com os Reflect Flow Pro

Numa altura em que cada vez mais pessoas se dedicam à atividade física, é também cada vez maior a procura de auriculares desportivos, especialmente por parte daqueles que não sabem viver sem uma boa música enquanto fazem os seus treinos. Para esse público a JBL reforçou recentemente a sua aposta nesse segmento, lançando no mercado no próximo mês os novíssimos JBL Reflect Flow Pro (por um PVP de 179€), uns auriculares topo de gama que promete fazer furor.





Com bateria de até 30 horas, os Reflect Flow Pro contam com um sistema de Cancelamento de Ruído Adaptado com Smart Ambient e possuem som JBL Signature, o que garante qualidade extrema na qualidade do som, mas também conforto e segurança seja a treinar ou simplesmente a andar no dia a dia. Contam com três microfones em cada auricular, o que garante desde logo uma maior clareza na voz em chamadas e reuniões. Nota ainda para o sistema de proteção IP68 contra o suor, chuva ou pó.Para quem prefere opções menos apetrechadas, mas também mais baratas, a JBL tem basicamente modelos para todos os gostos e carteiras. A começar pelos JBL Endurance Run (29,99€) e os JBL Endurance Sprint (49,99€), dois modelos que contam com fios. Sem fios apresentam-se como boas alternativas os JBL Endurance Peak II (119€) e, num patamar superior, os Under Armour Flash X, à venda por 179€.