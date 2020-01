Louis Vuitton Horizon Earphones: Selo de luxo e preço recorde no horizonte

A Louis Vuitton lançou os Horizon Earphones - parceria com a Master & Dynamic - e o destaque vai para o preço que bate todos os recordes da Apple: cerca de 1.000 euros. De resto, sobram detalhes de design típicos da marca de artigos de luxo. Os Horizon Earphones integram a tecnologia habitual, como cancelamento de ruído contínuo, modo de audição ambiental, Bluetooth 5.0 e bateria com autonomia de até 10 horas ou até 30 horas adicionais com a alimentação através da caixa.