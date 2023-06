Mini-Led 4K U8KQ da Hisense já chegaram a Portugal

A Hisense anunciou esta semana a chegada ao mercado nacional da nova televisão mini-Led 4K U8KQ, disponível nos formatos 55, 65 e 75 polegadas. Destacando-se pelo seu design elegante e flexível, a nova U8KQ promete trazer uma revolução às salas dos consumidores, com promessa de entrega de desempenho superior seja em filmes, jogos ou simplesmente em televisão.As novas televisões da Hisense contam com áudio Dolby Atmos e DTS Virtual-X e ainda um processador Hi-View Engine, que se assume como o cérebro e o músculo que mantêm o televisor a funcionar sem problemas.Como habitual, estas novas apostas da marca contam com a VIDAA TV, que permite uma experiência inteligente, com a disponibilização de plataformas como o Disney+ ou o YouTube num só lugar.Estes modelos estão disponíveis no mercado nacional com um PVP recomendado de 1.299,00€ (55U8KQ), 1.599,00€ (65U8KQ) e 1.999,00€ (75U8KQ). A primeira, a 55U8KQ, estará disponível apenas a partir de 1 de julho.