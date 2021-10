Monitores Huawei MateView chegam hoje a Portugal

A Huawei apresentou em junho dois monitores profissionais desenvolvidos a pensar no novo ambiente de trabalho e educação, com foco na produtividade, bem como no segmento de gaming, que exige uma qualidade de imagem que permita fluidez e naturalidade de movimento. Os novos modelos Huawei MateView Series estão à venda a partir desta sexta-feira em Portugal, na loja Online da Huawei, Huawei Experience Store do Colombo, nos espaços da Worten e El Corte Inglês, cada um com características próprias de forma a responder às necessidades dos consumidores.





Para quem privilegia um ambiente de trabalho premium, a recomendação vai para o Huawei MateView, um monitor ultra-fino com uma relação ecrã-corpo de 94% que assegura uma experiência de visualização imersiva e profissional. O novo Huawei MateView, que personifica o espírito de inovação da Huawei e também a sua entrada num novo segmento de mercado, foi já reconhecido com o Prémio Red Dot para Design Product 2021, porque integra harmoniosamente a sua coluna e as portas de ligação a outros dispositivos.No caso de um utilizador que precisa de um monitor que responda de forma eficiente à qualidade e fluidez exigida no ambiente de jogo, a escolha deverá recair no Huawei MateView GT, o primeiro monitor curvo da marca. Em termos de desempenho de cor, o Huawei MateView GT aumenta a precisão nos jogos e edição de vídeo e conta ainda com uma inovadora SoundBar, que conjuga o altifalante e a base do monitor numa só peça.O Huawei MateView apresenta um ecrã de 28,2 polegadas de proporção 3:2 que suporta uma resolução de 3840 × 2560, capaz de proporcionar uma experiência de visualização premium. Com suporte de 98% na gama de cores DCI-P31 e 100% da gama de cores sRGB, o MateView da Huawei, proporciona aos seus utilizadores uma vasta amplitude de cores.À semelhança do que acontece com outros dispositivos da Huawei MateBook Series, também o Huawei MateView conta com as certificações TÜV Rheinland Low Blue Light2 e Flicker Free3, que em conjunto atestam a capacidade deste monitor em filtrar, eficazmente, as emissões de luz nocivas e aliviar a potencial fadiga ocular causada pela luminosidade emitida pelo ecrã.O Huawei MateView é um monitor que oferece opções de conectividade com e sem fios, além de permitir aos utilizadores conectarem-no ao seu tablet, smartphone ou notebook através de Wireless, garantindo assim uma maior flexibilidade. Na parte traseira do monitor, os utilizadores têm ainda acesso a uma variedade de portas, incluindo duas portas USB-C, duas portas USB-A, uma porta HDMI, uma Mini DisplayPort e uma porta de áudio de 3,5 mm.De salientar que o Huawei MateView é o primeiro monitor de sempre com montagem ajustável e altura integrada, ou seja, a placa principal do monitor está separada do painel por design, o que permite ajustar a altura e inclinação conforme as suas preferências. Além disso, o novo monitor independente da Huawei introduz uma SmartBar que se encontra escondida e oferece uma interface táctil de fácil utilização para os utilizadores ajustarem as várias definições de visualização, sem dificuldades.A partir de hoje, e em exclusivo nas Lojas Worten e na Loja Online da Huawei, ao adquirir o novo Huawei MateView, até 7 de Novembro, poderá usufruir da oferta de uns Huawei FreeBuds Studio e de uma mochila Huawei.PVP: 649€Ofertas: Huawei Freebuds Studio e Huawei classic BackpackData da Campanha de Ofertas: 15 de Outubro a 7 de NovembroO Huawei MateView GT é o primeiro monitor curvo da Huawei, concebido para maximizar o desempenho dos jogos e criar uma experiência de entretenimento mais envolvente para os utilizadores. A sua forma curva de proporção21:9 e de 34 polegadas suporta uma resolução de 3440x1440, uma gama de cores DCI-P3, que permite aumentar a precisão nos jogos e na edição de vídeo, conta ainda com uma luminosidade de 350 nits e uma relação de contraste de 4000: 1, bem como HDR 10, o que torna os conteúdos mais realistas.A pensar numa experiência de jogo sem falhas, o Huawei MateView GT, suporta um refresh rate de 165 Hz, aprimorando ainda mais as capacidades de processamento gráfico do dispositivo conectado. Isso não só garante uma resolução de imagem mais suave e clara, como também reduz qualquer dano à visão do utilizador.Sendo o primeiro monitor da Huawei desenhado para jogos e entretenimento, o Huawei MateView GT oferece um excelente desempenho nestes dois campos e apresenta vários recursos poderosos, entre eles a funcionalidade do joystick de cinco direções e o menu de exibição no monitor (OSD). O novo monitor da Huawei conta ainda com a certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, que reduz o brilho e a luz azul, prejudiciais aos olhos.A SoundBar emite um impressionante som surround, graças aos dois altifalantes com suporte para som stereo 2.0 que se encontram embutidos na SoundBar do MateView GT. À semelhança do que acontece no Huawei MateView, também o Huawei MateView GT oferece uma ampla gama de entradas, incluindo um adaptador de áudio de 3,5mm para os auriculares e microfone, duas entradas para vídeo HDMI 2.0, uma DisplayPort 1.4, um USB Tipo C para carregar e uma Porta Tipo C.O Huawei MateView GT chega hoje às loja com uma campanha de lançamento, que inclui a oferta de uns Huawei FreeBuds Studio e ainda de um rato de gaming da Huawei.PVP: 549€Ofertas: Huawei Freebuds 4 e Huawei Wireless gaming mouseData da Campanha de Ofertas: 15 de Outubro a 7 de NovembroOs Huawei Mateview e Mateview GT encontram-se à venda na loja Online da Huawei, Huawei Experience Store do Colombo, Worten e El Corte Inglês.