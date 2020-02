New Balance 530: regresso ao passado

Para lá das apostas feitas no mundo do calçado desportivo, com especial destaque para a corrida, a New Balance mantém também a aposta nas coleções casuais, como se comprova pelo seu mais recente modelo, o New Balance 530. Inspiradas num modelo de corrida que tanto deu que falar na década de 90, estas sapatilhas apresentam um design retro-futurista, pautando-se por um estilo versátil e ideal para o dia-a-dia. À venda com um preço recomendado de 100 euros, estas novas sapatilhas da New Balance estarão disponíveis em pontos de venda selecionados e também na loja online da marca.