New Balance anuncia WRPD RUNNER

A New Balance anunciou esta semana o lançamento de um novo modelo, o WRPD RUNNER, na cor "Sea Salt". Esta silhueta inovadora representa a interseção entre estilo e tecnologia, redefinindo os padrões de moda e desempenho. A sapatilha é composta por linhas não tradicionais e exageradas, dando um visual moderno e original. Incorpora detalhes dos estilos clássicos de corrida e uma lente futurista para um design contemporâneo que é ousado e surpreendente.O cabedal do WRPD RUNNER aposta na simplicidade e numa qualidade superior. Cada detalhe é projetado com precisão para oferecer um ajuste perfeito e conforto incomparável. A sola, por sua vez, é uma interpretação moderna dos modelos de corrida retrô, combinando linhas fluidas de espuma com um design abstrato, criando a ilusão de movimento constante. Além disso, a almofada de impacto no calcanhar proporciona um amortecimento excepcional.A cor "Sea Salt" é a primeira opção de cor a ser lançada para o WRPD RUNNER, e é o exemplo perfeito de elegância e sofisticação. Esta tonalidade única combina perfeitamente com qualquer estilo, tornando-o um complemento ideal para qualquer guarda-roupa. Estarão à venda por 180 euros.