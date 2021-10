New Balance junta caras conhecidas para apresentar nova coleção

A New Balance apresentou esta semana em Lisboa as suas apostas para a coleção Outono/Inverno 2021, num Meeting Day no qual estiveram presentes vários embaixadores da marca (Ricardo e Francisca Pereira, Jorge Corrula, Paula Lobo Antunes, Catarina Gouveia ou Isabel Silva), mas também amigos e atletas da marca. O evento decorreu na capital, e para lá de ter servido para mostrar as novas peças de lifestyle mas também de running contou ainda com um showcase do artista Ivandro, autor do mais recente sucesso "Moça".