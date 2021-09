New Balance lança XC-72 com inspiração nos 'concept car' dos anos 70

A New Balance anunciou esta semana o lançamento da silhueta XC-72, o seu mais recente modelo, mais contemporâneo dentro da coleção Shifted, que também inclui os populares 327 e 237. Projetado para incorporar a tendência do retro-futurismo, que "descreve o futuro com base no passado e o passado com perspectiva no futuro", comenta a Product Manager, Alana Burton. O novo modelo estará disponível com várias entradas de colourways e com preços de lançamento variam entre 100 e os 130 euros.





O lançamento do modelo surge depois da colaboração de longa data com a marca Casablanca. Um modelo que combina a herança dos anos 70 e o design contemporâneo. O XC-72 amplifica essa dicotomia e acelera a coleção Shifted num novo registo conceitual, privilegiando materiais de alta qualidade e tendências modernas com detalhes que induzem a nostalgia, como um dedo do pé quadrado inspirado nos designs de carros-conceito dos anos 1970. O XC-72 é um modelo unisexo que veio desafiar o lado mais tradicional da marca.A sola robusta apresenta uma linha limpa e descontraída composta por painéis de contraste tonais. Entre os looks está uma maquilhagem destacada em amarelo, branco e vermelho, ao lado de um par feito no familiar esquema de laranja, verde e branco de Casablanca."O XC-72 é a personificação do retro-futurismo", refere a designer do XC-72, Charlotte Lee. "Tal como aconteceu com o 327, perguntei-me se eu fosse um designer nos anos 70, o que criaria como um novo 'concept car'. Procurei inspirar-me em elementos específicos do passado e (re)imaginei-os para o consumidor de hoje. Esta metodologia permitiu-me criar um design atemporal que esperamos que seja reinventado, mais uma vez, nos próximos 40 anos."