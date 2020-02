Nike lança coleção feita com as 'sobras' de outros modelos

Para lá das inovações apresentadas no mundo do 'running', com o lançamento do vanguardista AlphaFly Next%, a Nike apresentou esta semana uma coleção de calçado casual também revolucionária, a Nike Space Hippie.





Com um visual arrojado, os quatro modelos lançados pela marca norte-americana destacam-se essencialmente pelo facto de terem sido produzidos a partir dos restos deixados para trás na construção de outros modelos, numa aposta clara em reduzir o impacto ambiental da produção das suas peças e aproveitar ao máximo os materiais colocados em produção."O produto Space Hippie apresenta-se ele mesmo como um artefacto do futuro; é vanguardista, rebelde e otimista. Space Hippie é também uma ideia. Trata-se de descobrir como tirar o máximo proveito, com menos material, menos energia e menos carbono possível. Eu diria que o modelo Space Hippie ataca o ‘vilão’ que é o lixo. Mudou a maneira como olhamos para os materiais e para a estética do nosso produto. E mudou também a forma como abordamos a sua construção", explicou John Hoke, chief design officer da Nike.Ao todo serão quatro os modelos desta nova gama a serem colocados no mercado, sendo que três deles (Space Hippie 01, 02 e 03) serão comercializados já na Primavera. O quarto, o Space Hippie 04, com um design específico para mulheres, será lançado somente no verão.