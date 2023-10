Nova Sound Bar e headphones com qualidade... ultra: Bose apresentou grandes novidades

SoundBar Ultra é o sonho de qualquer fã do cinema... e de bom som



QuietComfort Ultra Headphones prometem uma expressão imersiva



QuietComfort Ultra Earbuds surgem com muitas novidades

A Bose apresentou esta quarta-feira em Lisboa as suas novas apostas para os próximos meses, mantendo-se fiel à promessa de dar aos utilizadores a melhor qualidade de som e opções para todos os gostos. Já quanto a carteiras... a história muda um pouco de figura. É o preço a pagar pela qualidade! Ao todo foram dados a conhecer na capital portuguesa os quatro principais modelos aposta da marca, desde uma nova Sound Bar, uns novos auscultadores, uns earbuds melhorados e ainda um speaker igualmente melhorado.Comecemos pelo modelo estrela. Pelo menos o mais caro, à venda por 999 euros. A nova, que é um daqueles luxos que os fãs do som de qualidade devem ter nas suas salas. Com uma qualidade de som de um nível superior, esta 'barra de som' destaca-se pela capacidade de praticamente nos colocar no centro da ação, para uma experiência de visualização (e audição, acima de tudo) como nunca sentida. A grande melhoria reside num modo que permite dar mais clareza aos diálogos, o que fará com que todos os detalhes se notem. Por outro lado, os speakers desta barra fazem com quem o som se espalhe pelo espaço no qual está inserida, fazendo quase como que os sons se movam ao nosso redor.O outro modelo apresentado com pompa é também um que faz uso da experiência imersiva. Falamos dos novos, uns headphones com um cancelamento de ruído de excelência, que se destacam também pelo efeito espacial criado, que nos permite ouvir o som em função do movimento das nossas cabeças. Com autonomia para até 24 horas, estes QuietComfort Ultra Headphones contam também com vários modos diferentes de trabalho (Quiet, Aware e Immersion), o que nos permite adaptar o som que ouvimos ao momento em causa. Os headphones pesam 254 gramas e surgem acompanhados de um bem útil estojo para os transportar. Estarão à venda por 519 euros e estão disponíveis em três cores.Estará também disponível a versão'normal', por 399 euros. Estão ligeiramente menos apetrechados do que a versão ultra, nomeadamente sem a função de efeito espacial, mas a qualidade do som global é igualmente de topo, tal como tivemos oportunidade de confirmar.Ainda no campo dos phones, no caso auriculares, a Bose reforçou a sua aposta nos QuietComfort, lançando agora os. À venda por 379 euros, estes novos auriculares tratam-se de uma evolução dos anteriores QuietComfort Earbuds II , contando também com uma experiência de som imersiva e um efeito espacial para nos dar som consoante o movimento da nossa cabeça. Continuam a ter um cancelamento de ruído de excelência e prometem igualmente uma qualidade de som do melhor do mercado. Estarão igualmente disponíveis em três cores.Por fim, no campo das colunas, a Bose mostrou quatro modelos diferentes, destacando acomo modelo principal. À venda por 149 euros, estas colunas portáteis já estavam à venda no nosso país e destacam-se pela promessa de som excecional e resistência máxima. Disponível em quatro cores (preto, branco, azul e vermelho), a nova SoundLink Flex promete ainda um som nítido, claro e sem distorções.