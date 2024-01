OMEN e HyperX anunciam o seu portefólio mais avançado de sempre para gaming personalizado

A CES, que por estes dias se realiza em Las Vegas, foi palco da apresentação do maior portefólio de sempre da HP, com inovações das suas marcas OMEN e HyperX. A estrela da companhia é um novo portátil, o OMEN Transcend 14, que surge acompanhado por vários periféricos e ainda um novo monitor de elevada qualidade.Relativamente ao portátil, o OMEN Transcend 14 é apresentado com um ecrã OLED avançado, um corpo elegantemente fino e componentes internos de qualidade superior, que constituem o portátil para jogos de 14 polegadas mais leve do mundo - pesa apenas 1637 gramas. Conta com um ecrã OLED 2.8K 120Hz VRR com certificação IMAX Enhanced, tem um design luxuoso e compacto e apresenta uma bateria com autonomia até 11,5 horas e um adaptador PD 140W tipo C para tornar o carregamento em movimento mais fácil do que nunca. Em termos de características, maximiza a experiência de gaming com um processador até Intel Core Ultra 9 185H7 e placas gráficas até GPUs NVIDIA GeForce RTX 4070 para portáteis, o que permite correr sem esforço com os jogos mais recentes ou lidar com tarefas de computação intensiva. Os streamers e os jogadores podem tirar partido da NPU do dispositivo e dos plugins OpenVINO para o OBS studio para tornar o streaming e a jogabilidade mais suaves do que nunca, com uma melhoria de até 24,6% nos FPS. A Taxa de Atualização Dinâmica Automática (DRR) no OMEN Gaming Hub permite uma experiência de jogo mais suave, alternando automaticamente entre diferentes taxas de atualização, dependendo do conteúdo e do modo de energia, o que pode maximizar a vida útil da bateria até 7%. Até 20% mais de duração da bateria no modo ECO. Por outro lado, o chassis do modelo permite uma mais fácil circulação do calor gerado.Além deste modelo, a HP também atualizou o OMEN Transcend de 16,1 polegadas com a adição de uma opção de ecrã OLED 2.5K 240 Hz, o portátil para jogos OMEN de 16,1 polegadas e o portátil de gaming Victus de 16,1 polegadas - todos atualizados com processadores Intel Core i7 HX.Foram igualmente apresentados vários periféricos bastante desejados pelos gamers, como o auscultadores sem fios HyperX Cloud Mini e HyperX Clutch Tanto Mini Wired Controller, o teclado HyperX Alloy Rise Keyboard, o rato HyperX Pulsefire Haste 2 Mini e ainda as mochilas para jogos HyperX Knight e Delta.Em termos de ecrãs, a HP coloca no mercado o novíssimo e avançado OLED OMEN Transcend 32 UHD 240Hz, que se destaca por ser o primeiro monitor de jogos do mundo com portas USB comutáveis independentes, o que permite alternar facilmente entre dispositivos ou utilizar as funcionalidades KVM incrivelmente inteligentes para arrastar e largar ficheiros entre dispositivos. Esse recurso assegura uma conetividade fácil e perfeita sendo o primeiro monitor OLED de gaming do mundo com fornecimento de energia USB-C de 140 W. É o primeiro monitor de gaming do mundo com áudio sintonizado pela HyperX18, que inclui um equalizador de 10 bandas totalmente personalizável no OMEN Gaming Hub. Em termos de imagens, conta com a tecnologia de painel QD-OLED, que permite uma relação de contraste de 1.500.000:1 no seu painel 4K UHD, taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 0,3 ms. É o primeiro monitor OMEN a ser certificado com VESA DisplayHDR True Black 400 para proporcionar uma gama dinâmica até 50x maior e uma melhoria de 4x no tempo de subida em comparação com DisplayHDR 1000.O portátil de gaming OMEN Transcend 14 vai estar disponível na primavera de 2024 por um preço recomendado de 2 299,99€.O portátil de gaming OMEN Transcend 16 vai estar disponível na primavera de 2024 por um preço recomendado de 1 999,99€.O portátil de gaming OMEN 16 deverá estar disponível em fevereiro de 2024 por um preço recomendado de 1 699,99 €.O Victus 16.1" Gaming Laptop PC deverá estar disponível em fevereiro por um preço recomendado de 1 399,99€.A disponibilidade e os preços recomendados destes produtos em Portugal serão comunicados em breve:Headset HyperX Cloud MiniGamepad HyperX Clutch Tanto Mini WiredTeclado HyperX Alloy Rise GamingTeclado HyperX Alloy Rise 75 GamingHyperX Alloy Rise Top PlateSwitch Packs HyperX Linear & TactilePacks HyperX BadgeHX3D Mythic Themed CollectionRato HyperX Pulsefire Haste 2 MiniMochila HyperX Delta GamingMochila HyperX Knight GamingMonitor de Gaming OMEN Transcend 32