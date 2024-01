Portáteis, periféricos e novos ecrãs: HP apresenta novidades para 2024

A HP mostrou no arranque desta semana em Las Vegas, na CES, as suas principais apostas para o novo ano, com a renovação do portefólio de produtos de consumo, agora com mais funcionalidades e com ofertas para todos os gostos. Desde um novo portátil 2 em 1, aos periféricos, passando por novos ecrãs, a HP entra forte em 2024.O portátil(com um preço recomendado de 1.749,99€) apresenta-se como o PC mais adaptável do mundo com tecnologia de IA incorporada, surgindo no mercado equipado com um ecrã de 14 polegadas, OLED de 2,8K para imagens mais nítidas e cores mais vibrantes, juntamente com uma certificação IMAX Enhanced para filmes. O rácio de aspeto 16:1010 permite ver mais conteúdo e pode ser ajustado de 48 Hz a 120 Hz com base no tipo de conteúdo que se está a ver.Este portátil conta ainda com uma câmara de 9 MP com ajuste de baixa luminosidade ativado por hardware para chamadas nítidas de dia ou de noite, em termos de potência tem ao seu dispor três processadores (CPU, GPU e NPU) - Intel Core Ultra5 e as GPUs NVIDIA GeForce RTX 4050 opcionais para portáteis - e é ainda o primeiro dispositivo de consumo a incluir a otimização de áudio da Poly.Em termos de periféricos, a HP mostrou várias propostas, como o os auriculares sem fios(com áudio e redução inteligente de ruído da Poly e até oito horas de tempo de audição previsto nos auriculares), o, o rato, o, o HP USB-C Travel Hub G3 e ainda o tecladoA fechar, nota para os novos ecrãs, disponíveis em modelos de 24, 27 e 32 polegadas, com um rácio de contraste de 1500:1 e taxas de atualização melhoradas de 100 Hz.21 Juntamente com o seu design fino e leve, ligam-se facilmente a vários dispositivos com uma porta HDMI adicional. O design unificador dos monitores, com molduras ultrafinas e gestão de cabos integrada, permite facilmente a ligação de vários monitores para uma aparência perfeita.