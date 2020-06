'Projeto Volta' lança meias solidárias ilustradas por artistas nacionais

Numa altura em que o país continua no seu processo de retoma económica pós-Covid, nasce em Portugal o Projeto Volta, uma marca de vestuário 100% nacional que numa primeira fase vai procurar também dar um impulso adicional na retoma de várias atividades, lançando uma campanha de lançamento da qual uma percentagem dos valores garantidos nas vendas reverterão para um conjunto de doze associações fortemente afetadas pela pandemia.





Com a ajuda de doze autores nacionais, desde ilustradores, pintores ou especialistas de design, o Projeto Volta coloca no mercado doze modelos de meias ilustradas, originais e divertidas, os quais são inspirados em doze sectores da economia nacional, sendo que a venda de cada um deles irá reverter em 1 euro para uma associação ligada ao respetivo sector de atividade - cada par de meias tem um custo de venda de 12,5€. Entre os sectores de atividade destacados e a apoiar estão a arte, o turismo, o vinho ou o calçado.Todas as informações podem ser consultadas em www.projetovolta.pt Ilustrador: Aka CorleoneSetor: VinhoAssociação a apoiar: ViniPortugalIlustrador: Lara LuísSector: TêxtilAssociação a apoiar: Academia do JohnsonIlustrador: Teresa MurtaSetor: ArteAssociação a apoiar: MansardaIlustrador: CesáhSetor: TurismoAssociação a apoiar: Turismo de PortugalIlustrador: OkerSetor: QueijosAssociação a apoiar: EstrelacoopIlustrador: ContraSetor: CalçadoAssociação a apoiar: ANCAP – Associação Nacional de Combate à Pobreza.Ilustrador: GlamSetor: SaúdeAssociação a apoiar: Hospital Central de Lisboa com foco PediátricoIlustrador: UívoSetor: DistribuiçãoAssociação a apoiar: Rede de Emergência Alimentar do Banco AlimentarIlustrador: Diogo MatosSetor: GadoAssociação a apoiar: ANCRAS – Associação Nacional de Caprinicultores de Raça SerranaIlustrador: Margarida FlemingSetor: MúsicaInstituição de apoio ao setor da música (a definir)Ilustrador: The Caver