Puma King Platinum 21 Vegan: as primeiras chuteiras totalmente vegan da marca

A PUMA lançou as suas primeiras chuteiras PUMA KING totalmente produzidas com materiais sem origem animal. As KING Platinum 21 Vegan são desenvolvidas com base na visão da PUMA para um futuro mais sustentável, e mantêm o estilo, a sensação e o conforto da assinatura KING, afirmando-se como um novo ícone para o futebol.Com um legado clássico, as KING Platinum 21 Vegan são agora concebidas para os jogadores com preocupações ecológicas que procuram produtos sem origem animal. À medida que o futebol fica cada vez mais rápido, o controlo é fundamental, e a reengenharia das chuteiras KING reafirma a sua assinatura e eleva o jogo ao próximo nível.Com materiais 100% orgânicos, ultra macios, e fios tricotados 100% vegan para ajuste e conforto excecionais, a PUMA continua a procurar produtos mais sustentáveis e ecológicos. As KING Platinum 21 Vegan integram a exclusiva tecnologia KINGForm, uma estrutura de nervuras que se funde ao material Vegan proporcionando sensibilidade nas principais áreas de contacto com a bola para garantir um toque superior e maior capacidade de resposta.Uma base PEBA superleve é construída em torno dos pitons da chuteira para garantir estabilidade e fornecer tração e suporte ideais para movimentos dinâmicos sem o uso de adesivos de origem animal, e utilizando apenas pigmentos vegan.As KING Vegan incorporam um novo sistema KomfortSystem, especialmente desenvolvido para proporcionar conforto superior, com o interior anatómico extremamente macio para estabilização do pé e comodidade. Além disso, as KING Platinum 21 Vegan incluem pitons cónicos multidirecionais que permitem aumentar a agilidade, e uma palmilha moldada com tecnologia NanoGrip para garantir movimentos rápidos e amortecimento, além de propriedades antiderrapantes."As KING Platinum 21 Vegan são um marco emocionante para a PUMA, pois utilizamos materiais vegan e oferecemos uma alternativa aos produtos de origem animal", disse Florian Nemetz, Senior Product Line Manager Teamsport Footwear. "Continuaremos a usar materiais vegan em produtos futuros, pois pretendemos oferecer uma alternativa aos produtos tradicionais de couro. A chuteira mantém todos os principais benefícios e propriedades de desempenho da linha KING, mas utiliza um novo material superior Vegan especial, que oferece propriedades de sensação com a bola fantásticas, conforto e classe, que são características das PUMA KING."As novas PUMA KING Platinum 21 Vegan lançadas nas cores Ivory Glow, Green Glare e PUMA Black, estão disponíveis a partir de 11 de fevereiro em PUMA.com, lojas PUMA e distribuidores selecionados a nível mundial.