Puma lança coleção 'streetwear' em parceria com o AC Milan

A PUMA e o AC Milan vão lançar a sua primeira colaboração de streetwear conjunta, onde a herança da cidade de Milão e o orgulho do futebol foram conjugados para um lançamento de uma coleção cápsula que inclui peças de calçado e vestuário.A cápsula, com inspiração streetwear, marca um novo capítulo na parceria entre a PUMA e o AC Milan. A campanha apresenta o embaixador PUMA, o futebolista francês e atual avançado do AC Milan, Olivier Giroud, cujo elevado profissionalismo, perceção da moda e elegância combinam com a coleção.A nova cápsula foi inspirada na próxima geração de fãs do AC Milan e combina a tradição e o estilo de um clube de futebol icónico e uma cidade digna do seu estatuto de "capital da moda" com o design moderno, sublinhando o espírito inovador e a visão do clube, que tem as gerações futuras no seu coração.