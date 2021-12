PUMA lança edição especial de botas de competição de Lewis Hamilton

Poucos dias depois do final do Mundial de Fórmula 1, a Puma lançou a edição especial das botas de competição Speedcat Pro Spectra de Lewis Hamilton, à venda exclusivamente disponíveis online. As sapatilhas exibem as cores emblemáticas da campanha Only See Great da PUMA que partilha mensagens de esperança, otimismo e autoconfiança, num dos anos mais desafiantes dos últimos tempos para o desporto automóvel.O desempenho de aceleração total é garantido com o forro superior no interior das sapatilhas PUMA Speedcat Pro fabricadas com materiais ultra-leves que asseguram o conforto e garantem a proteção à prova de fogo. A maior redução de peso é apresentada no apoio do calcanhar produzido com fibra de carbono real. A sola de borracha de baixo perfil e a cunha EVA fornecem controlo absoluto dos pedais com a quantidade certa de conforto, mantendo a leveza e agilidade.Marca que patrocina tanto o piloto como a equipa Mercedes-AMG Petronas F1, a Puma aposta na segurança como foco principal durante todo o processo de desenvolvimento. Por isso, o modelo Speedcat Pro foi construído em conformidade com os mais recentes Regulamentos de Homologação da FIA para Equipamentos de Segurança (FIA Standard 8856-2018) para a melhor proteção em corridas motorsport.A emblemática e exclusiva cor "spectra" do Speedcat Pro foi desenvolvida a partir da campanha da PUMA "Only See Great". O modelo, numa edição limitada, estará exclusivamente disponível online.