Red Bull 'inaugura' verão com o lançamento de nova 'Summer Edition'

O verão está a chegar e a Red Bull não quis ficar fora da festa e já colocou à venda no mercado nacional a nova 'Summer Edition', desta feita com o sabor Pitaia. Trata-se de uma edição limitada, que cumpre a tradição anual da marca de acrescentar novos sabores ao seu portfólio, mantendo inalteradas as caraterísticas funcionais comuns a todas as latas de Red Bull. Este novo sabor estará disponíveis no mercado português até setembro.





Nas palavras da marca, "o sabor da edição deste ano da Summer Edition tem como base um fruto simultaneamente enigmático e delicioso, conhecido em alguns destinos como o fruto do dragão – o que se compreende pela sua forma e aparência escamosa – fruto do cato ou simplesmente Pitaia. Estas diferenças regionais refletem também os vários nomes que a Red Bull irá atribuir a este produto nos mercados aderentes à volta do mundo", pode ler-se na nota publicada.Red Bull Summer Edition Pitaia junta-se assim à coleção de marcantes sabores de verão, incluindo Melancia e Tropical. Disponível em Portugal em latas de 250 ml, a embalagem verde mate destaca-se no arco íris que compõe a linha de produto Red Bull.