Red Bull lança novo sabor para refrescar o verão

Com o verão a chegar, e com eles as temperaturas mais elevadas que convidam a um refresco, a Red Bull lançou recentemente uma edição limitada, intitulada "Summer Edition", com o sabor kiwi e maçã. Este novo sabor junta-se às latas de Red Edition (Frutos Vermelhos), à Tropical Edition (Tropical), à Coconut Edition (Coco e Mirtilo) e à Açaí Edition Sugarfree (Açaí), isto para lá do sabor original e ainda do 'sugar free'.