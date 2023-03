Red Bull The Apricot Edition chegou para ficar

Depois do sucesso que teve no período de verão, a Red Bull vai colocar a The Apricot Edition, a sua bebida energética com sabor de morango e alperce, no seu portefólio permanente a partir deste mês de março. O anúncio foi feito esta semana e segue a tendência dos consumidores portugueses, que mostraram bastante interesse no sabor. A nova lata, com o nome de Red Bull The Apricot Edition, mantém a cor laranja.Disponível exclusivamente em latas de 250 ml, a Red Bull The Apricot Edition (Alperce e Morango), junta-se à The Yellow Edition (Tropical), The Purple Edition Sugarfree (Açaí) e The Red Edition (Melancia) - quatro sabores que complementam e garantem as mesmas propriedades funcionais o sabor original de Red Bull Energy Drink e Red Bull Sugar Free.