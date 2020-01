O Galaxy Note 10 Lite está a chegar ao mercado com especificações e preço que prometem pesar na decisão de compra. Conta com um ecrã Super AMOLED Plus de 6,4’’, processador Exynos 9810, RAM de 6 GB ou 8 GB, armazenamento de 128 GB (expansível por microSD), câmara traseira 12MP +12MP+12MP, câmara frontal de 32MP e bateria de 4500mAh (carregamento de 25W). O preço de venda rondará os 600 euros.